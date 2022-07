Última chamada para o Bota Pra Correr Chapada dos Veadeiros

Um dos melhores circuitos de corrida do Brasi, o Olympikus Bota Pra Correr (BPC) 2022 vai começar. A primeira etapa será na Chapada dos Veadeiros (GO) no dia 6 de agosto, com retirada de kit na véspera, e as inscrições vão terminar em breve, dia 30 de julho. E desta vez o trajeto será no asfalto novinho, percorredo cartões-postais do nosso Cerrado. Parte das incrições é destinada aos moradores da região. E para dar um cheiro dessa experiência singular entrevistamos Patrícia Andrade, corredora local.

As inscrições são limitadas e estão na reta final: https://www.olympikus.com.br/botapracorrer2022 . A retirada dos kits será na sexta, 5 de agosto. São duas modalidades: 10km e 21km. Os interessados têm duas opções: R$ 550 (kit corredor incluindo tênis da marca) ou R$ 750 com o combo promocional dos dois destinos do BPC, com a segunda etapa que será em Milagres (AL) (kit corredor). Além dos kits, os inscritos têm transfer para a prova saindo de Alto Paraíso e Vila de São Jorge, café da manhã exclusivo pós prova, fotos durante o percurso e acesso a uma festa exclusiva do BPC. Quem cruzar a linha de chegada calçando Olympikus, ainda concorre a duas vagas para viver essa experiência novamente em Milagres, que será em outubro. Todo o lixo gerado pelos participantes será separado, passará por uma triagem e, então, descartado corretamente. A hidratação será feita com galões de água, e o participante tem que levar o copo retrátil de silicone para se servir.

Além do Bota Pra Correr, a Olympikus possui várias outras ações ligadas ao universo da corrida. Somente em 2022, além do patrocínio à Maratona de São Paulo, a marca anunciou o apoio à maratona de Porto Alegre, prova referência no país. Investindo em inovação para democratizar o acesso a alta tecnologia esportiva no Brasil, a marca também lançou este ano a Família Corre, composta por três modelos de tênis: Corre Grafeno, primeiro modelo do mundo com placa de grafeno (um tipo de carbono), Corre 2, focado em atletas que buscam máximo amortecimento e desenvolvido em parceria com o Laboratório de Biomecânica da USP, e Corre Vento, para corredores que buscam um produto de leveza e velocidade.

Como é correr na Chapada dos Veadeiros?

Patrícia Andrade: Correr na Chapada é uma conexão. Conexão com a natureza, com o que você está sentindo no momento. É se alinhar com seus sentidos, os pensamentos, buscar energia, limpar as ideias. Praticar corrida no Cerrado é trazer a expressão de liberdade para o corpo e a mente.

Qual sua expectativa para o Bota Pra Correr Chapada dos Veadeiros?

Patrícia Andrade: A expectativa para a prova da Olympikus é muito boa! Eu espero ver atletas do Brasil inteiro aqui: atletas profissionais, corredores de performance e também pessoas que estão iniciando, aprendendo a correr e que querem se auto-conhecer, e conhecer o Cerrado e a Chapada. Estou ansiosa para a corrida e vou dar o meu melhor, entregar minha alma na pista. Também estou feliz de poder correr ao lado de meus amigos e muitos atletas da região! Será muito contagiante finalizar a prova na Vila de São Jorge, que, pra mim, é o melhor lugar do mundo.

Quais os locais que você mais gosta de correr na Chapada e que os inscritos vão ter a oportunidade de conhecer durante a prova?

Patrícia Andrade: Além da ciclofaixa na GO-239, que liga São Jorge ao Alto Paraíso, que é uma estrada-parque e tem visuais maravilhosos, há o próprio Parque Nacional. Ele é o nosso tesouro, com as trilhas e cachoeiras: o Saltos do Rio Preto, a Cachoeira do Garimpão, o Carrossel, que é muito especial, Cachoeira das Cariocas. Tem também circuitos pelos atrativos do Rio São Miguel: o Raizama, o Vale das Pedras, o Vale da Lua, Morada do Sol… e claro!, tem também o Mirante da Janela, que é meu circuito oficial de corrida.

SERVIÇO

KIT ATLETA: 1 Camiseta; 1 Viseira; 1 par de tênis Olympikus Corre2; 1 Gym Sack; 1 Copo de silicone; 1 Chip e número de peito; 1 par de cadarços personalizados; 1 Medalha (entregue aos participantes que concluírem o percurso). ENTREGA DE KIT Chapada dos Veadeiros – 05/08/2022 (sexta-feira) em Alto Paraíso de Goiás/GO, das 10h às 21h

Ginásio de Esportes Ulisses S. da Silva

R. 12 de Dezembro, 22-160 – Alto Paraíso de Goiás, GO, 73770-000