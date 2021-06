Última chamada para o Dia dos Namorados

Com o noticiário esportivo agitado, por pouco deixo o leitor enamorado sem opções de presentes para o Dia dos Namorados. Mas separei dez dicas de presentes para você acertar em cheio no presente, mesmo que seja com um cartão com um vale, opções entre R$ 21,90 e R$ 7.290.

Mizuno Creation 22 (R$ 999, 99) – calçado esportivo bem estruturado indicado para corredores de longas distâncias, ou para quem não pretende se lesionar. No e-commerce oficial dá para parcelar em 10 vezes

Slide Core Under Armour (R$ 89,90) – chinelo super confortável para arrasar se recuperando do treino ou para o home office bem descontraído/a.

Esteira Movement R4I (R$ 7.290) – esta opção é cara mas vai agradar muito a sua cara metade. Tem módulo LCD de 5″ com backlight, o que facilita o monitoramento do exercício em ambientes com luzes mais amenas; comandos práticos e intuitivos para tornar sua experiência de treino ainda mais dinâmica; e chega a 14km/h e com inclinação eletrônica de 12% para simular treinamentos em aclives.

Meia de Compressão Sigvaris UP 25 (R$ 218,99) – ideal para maratonistas e ultramaratonistas, esta é a melhor meia de compressão do mercado. E estão dando 15% de desconto para quem comprar até 13 de junho.

Signature Surge Jaguar da Authen (R$ 239,90) – oferece praticidade para quem gosta de concentrar todos os pertences em um lado só, em um grande bolso lateral. Peça com alta compressão para correr sem transparência. A legging tem costura lisa, que evita atrito e possíveis ferimentos, e fator de proteção solar FPU50+.

Máscara Lupo (R$ 21,90) – sem costura e com tecido que faz uma barreira eficaz contra o vírus. Esse valor é do kit com duas máscaras. A Lupa é uma empresa brasileira e centenária, com fábrica em Araraquara. Venderam 17 milhões de máscaras em 2020.

Fila KR5 (R$ 399) – calçad0 superleve e tecnológico, desenvolvido 100% no Brasil. Ideal para corredores com foco em performance, é o produto mais leve feito pela marca, 160g – tamanho 40 masculino.

Adidas – estão com uma promo legal, você compra 599 reais e ganha três meses de Globoplay. Sugiro o adizero Boston 9 (R$ 699,99), modelo tecnológico para corredores feito a partir de materiais reciclados.

New Balance 1080 V11 (R$ 999,99) – super lançamento da marca norte-americana, que no e-commerce está com a promo de 11 vezes sem juros. E frete grátis RJ, SP, DF e MG. É um tênis que encarra qualquer distância no asfalto, é leve, confortável e segura bem o pé. Um dos meus preferidos.

Polar Ignite 2 (R$ 2.449) – este smartwatch vai facilitar e muito a vida do seu amor. É super intuitivo de mexer, tem GPS e avalia mais de 30 esportes.