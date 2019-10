Última chamada para se inscrever no sorteio da Uphill Marathon

São 3.100 vagas para correr Mizuno Uphill Marathon 2020, marcada para agosto na Serra do Rio do Rastro (SC). Quem quiser participar dos 25k, da maratona e do desafio (67k) tem até amanhã para se inscrever para o sorteio e tentar uma dessas vagas. Para isso é necessário pagar 30 reais. A renda é destinada a ONGs que atuam dessa região catarinense. #uphillMarathon #maratona #corridaderua #blogCorridaParaTodos

A X3M Brasil, organizadora da prova, vai fazer mais dois percursos:Warm-Up 10K e a Kids, para crianças de 1 a 13 anos, que pode interessar os familiares e amigos que sempre acompanham os corredores. Outra novidade: os 100 melhores atletas que se pré inscreverem e comprovarem índice em meia maratona e maratona dentro do tempo máximo estimado pela organizadora ficam isentos do sorteio e adquirem o direito de inscrição na prova desejada.

Vamos os tempos máximos. Para 25k masculino: 1:21:19; feminino: 1:38:16. E em maratona: 2:49:30 (homens) e 3:34:06 (mulheres). As isenções são para os 50 melhores tempos destas 4 categorias. Haverá também 30 isenções para os tempos mais rápidos do desafio – metade para mulheres e metade para homens. Agora quiser participar dos trajetos mais curtos para sentir um gostinho dessa aventura não precisa participar do sorteio.

A Uphill Marathon conta com o Permit Nível Ouro, oficializado pela CBAT (Confederação Brasileira de Atletismo), que exige uma série de requisitos, inclusive teste anti-doping para os primeiros colocados.

Se ligue nas datas:

Pré-inscrição- R$ 30 – até 18/10/19

Kids Run – 29/8/20 – 300 vagas /a partir de R$ 65

Warm-Up 5K – 28/8/20 – 1. 000 vagas /a partir de R$ 98

Warm-Up 10K – 29/8/20 – 1. 000 vagas /a partir de R$ 132

Uphill Challenge 25K – 29/8/20 – 1.500 vagas. Inscrição (pós-sorteio): R$ 245 (sem taxas)

Uphill Marathon 42K – 30/8/20 / 1.500 vagas/ inscrição (pós-sorteio): R$ 320 (sem taxas)

Samurai Battle 67k – 29 e 30/8/20 / 100 vagas /Inscrição (pós-sorteio): R$ 520 (sem taxas)