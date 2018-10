Último dia para se inscrever na Etapa São Paulo do Circuito Caixa

A 15ª da corrida de rua é neste domingo, 21 de outubro, com largada no Pacaembu. Percursos de 10K e 5 K, inscrições online, a R$ 106, se encerram nesta quarta-feira, dia 17 de outubro. #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

“A tradição da prova, aliada a facilidade de locomoção e boas estradas, garante ano a ano um elevado número de atletas de diferentes partes de São Paulo. Para 2018, esperamos uma adesão ainda maior em função da comemoração pelo aniversário de 15 anos de atividades ininterruptas do Circuito CAIXA”, avalia Hélio Takai, diretor da HT Sports.

A largada será a partir das 6h45 e a expectativa é, como nos anos anteriores, de levar milhares de atletas amadores e de elite às ruas da capital paulista. Entre as categorias em disputa na etapa da capital paulista estão a Elite 10km, geral, economiário e por faixa etária, todas no masculino e no feminino. Os atletas amadores podem escolher entre os percursos de 10km, 5km (individual e duplas) e caminhada (5km).

Após quarta-feira, somente será possível garantir participação na prova por meio de inscrição presencial. A organização receberá os últimos pedidos durante a entrega dos kits dos atletas (composto por número de peito e camiseta), na Loja Centauro do Shopping Vila Olímpia (rua Olimpíadas, 360 – Vila Olímpia), nesta sexta-feira (19), das 10h às 20h, e sábado (20), entre 10h e 17h. Não serão entregues kits no dia da corrida, nem após a mesma.

A prova deste domingo, em São Paulo, será a décima da temporada. Neste ano, as cidades de Belo Horizonte, Uberlândia, Salvador, Campo Grande, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Ribeirão Preto e Curitiba já receberam a competição que coloca lado a lado atletas de elite do Brasil e exterior com amadores que correm para bater marcas pessoais, além de buscar saúde e qualidade de vida. Domingo passado em Curitiba, a vitória dos 10K ficou com o paulista, natural da cidade de Catanduva, Altobeli Santos da Silva. Entre as mulheres, a mais rápida foi a queniana Salomé Chepchumba Masobo.

Campeão na abertura da temporada 2018, em Belo Horizonte, no mês de maio, e líder do ranking da Confederação Brasileira de Atletismo (CBA) dos 10km, Giovani dos Santos aparece como um dos favoritos ao lugar mais alto do pódio. Porém, Joílson Bernardo da Silva, segundo colocado nas etapas de Fortaleza e Recife, chega à capital paulista disposto a conquistar a primeira vitória. Os brasileiros, contudo, terão que enfrentar um forte adversário africano. O queniano Dennis Kemboi Bera Kusimbra chega embalado, pois vem de um segundo lugar na etapa de Curitiba do circuito, disputada no domingo (14) passado.

No total, a categoria Elite 10km masculina tem 32 corredores confirmados para domingo até o momento, entre os concorrentes à vitória também se destacam Wellington Bezerra da Silva, Fabrício Gomes Santos, Vagner da Silva Noronha, entre outros. Campeão no ano passado e ganhador da última etapa, em Curitiba, Altobeli não confirmou participação na capital paulista, cujo recorde pertence a Hillary Kipgetich Kibet, do Quênia, com o tempo de 29min10, cravado em 2012.

Na Elite 10km feminina, Salome Chepchumba Masobo vai em busca do segundo triunfo seguido. Campeã na etapa de Curitiba, a queniana chega a São Paulo com moral elevada. Para repetir o feito obtido no Paraná, ela terá de enfrentar atletas como a tanzaniana Fadhila Salum Samwe, que vem de dois segundos lugares consecutivos, nas provas de Ribeirão Preto e Curitiba. Entre as brasileiras, Jenifer do Nascimento Silva, Roselaine Souza Silva, Rozilene Silveira de Jesus, Maria Luciana Sigueira Paula, entre outras, prometem lutar pelo pódio. O título do ano passado ficou com a queniana Emily Chepkemoi Arusio, enquanto o recorde na capital paulista é de Jackline Juma Sakllu, da Tanzânia, com 34min07, em 2013.

O Circuito CAIXA é uma realização da HT Sports, com patrocínio da CAIXA Econômica Federal e co-patrocínio da Centauro, com apoio do Governo Federal e Indaiá. A etapa de São Paulo tem supervisão técnica da Federação Paulista de Atletismo.

Pegada do Bem – A campanha Pegada do Bem entra na programação do Circuito CAIXA em São Paulo. A ação recebe doações de tênis a fim de incentivar a prática do atletismo em regiões de maior vulnerabilidade social, reforçar ações já existentes nesse sentido e ainda impulsionar a descoberta de novos talentos. Os calçados podem ser entregues na retirada dos kits na sexta e sábado e também na arena no dia da prova, no domingo. Essa iniciativa já arrecadou dezenas de pares de tênis nas provas anteriores, todos encaminhados para entidades assistenciais das cidades participantes.

RETIRADA DE KIT

Loja CENTAURO – Shopping Vila Olímpia – Rua Olimpíadas, 360 – Vila Olímpia – São Paulo/SP

Dia 19/10/2018 das 10h às 20h e no dia 20/10/2018 das 10h às 17h

Não serão entregues kits no dia da prova, nem após a mesma.

RETIRADA DE CHIP

O chip sera entregue no dia da prova no horário das 05h45 às 06h45.

PROGRAMAÇÃO

– 6h45: Largada Elite feminino

– 7h: Largada Elite masculino e demais categorias