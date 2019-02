UltraBOOST 19 chega às lojas

Calçado esportivo de corrida de rua da adidas desembarca nas lojas brasileiras por R$899,90. #corridaderua #calçadoesportivo #UltraBOOST19 #BlogCorridaParaTodos

Segundo a assessoria de imprensa da marca, a principal atualização está na tecnologia BOOST, a espuma da sola e da entressola, agora com mais 20% de amortecimento de resposta. Explicam que “para dar vida ao UltraBOOST 19, designers e desenvolvedores de produtos da adidas trabalharam com milhares de corredores de todo o mundo para recriar o tênis de corrida. Juntos, eles simplificaram o UltraBOOST original, que continha 17 partes, e focaram em 4 componentes principais, desenvolvendo uma silhueta mais leve, com mais responsividade e foco em uma experiência de corrida capaz de mudar o esporte”. O modelo pesa 310g, no número 41 masculino, e tem drop alto- de 10mm. Há modelos disponíveis da numeração do 34 ao 45. Aí galera do 44 e 45 – podem comemorar!!

Sam Handy, vice-presidente de Design da adidas Running, conta que “a corrida de rua está em constante evolução, então projetamos o UltraBOOST 19 para capacitar os corredores de todo o mundo a continuar desafiando e mudando o que é correr e o que esse esporte significa. Para isso, a adidas criou “um calçado esportivo que proporciona mais retorno de energia do que nunca, de modo que todos possam correr com poder e confiança da forma que a criatividade os influenciar”.

Eu gosto mais da série UltraBoost X, mas conheço várias pessoas que amam o UltraBoost. São tênis leves, com cabedal knit, vamos fazer justiça – tecnologia lançada pela Nike em fevereiro de 2012 – sem costura e em peça única, e com a tecnologia Boost – que vem da indústria automotiva – que realmente dá a sensação de impulso. Em breve devemos testar este produto e relatarei minhas impressões. Mas é aquela coisa, quem vai sentir isso são os corredores a partir do nível intermediário. Para quem está começando, não vale investir tanto em um calçado tão caro. Há modelos bacanas pela metade do preço, inclusive da adidas. O tênis, mesmo com tanta tecnologia, não fará o milagre de transformar um pangaré em um canela fina em minutos. Essa evolução é gradual e demanda muito foco, treino e esforço. É aquela coisa, quem está aprendendo a dirigir vai acabar batendo uma Mercedes Benz F015.

Além de mais 20% de impulso, a adidas diz que este modelo traz mais três tecnologias embarcadas:. “Torsion Spring”, que seria um sistema de torção que impulsiona o corredor “sem esforço”, dando retorno de energia durante as passadas, “3D Heel Frame”, instalada no contraforte, dando ritmo, suporte e estabilidade ao pé durante o impacto, para “melhorar” o pace do corredor. E “Primeknit 360”, presente no cabedal – uma peça única que abraça o pé, como uma meia, para dar mais suporte e conforto.

Confira abaixo o vídeo do lançamento: