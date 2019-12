UltraBOOST ganha nova edição

A adidas acaba de divulgar o novo UltraBOOST 20, primeiro produto que celebra a parceria com o Laboratório Nacional dos EUA (ISS). Traçando paralelos com a construção de um ônibus espacial, no qual cada peça tem um objetivo, todos os elementos dessa atualização foram projetados para uma única função – garantir performance para permitir que cada atleta eleve seu potencial ao máximo. A novidade vai chegar às lojas em 6 de dezembro a R$ 799,99. Um baita presente de Natal para quem pode. #adidas #UltraBOOST20 #adidasISSNationalLab #BlogCorridaParaTodos

A nova versão é o resultado de testes em laboratório, inúmeras horas de pesquisa e feedback de milhares de corredores; a melhor combinação de conforto e capacidade responsiva, projetada para dar aos corredores a confiança necessária para ir além. Parece um paradoxo, mas o que o corredor amador sonha é um tênis de corrida que pareça que ele está correndo descalço, e que melhore sua performance. Equação árdua, que as marcas vêm há décadas tentando resolver. E como 2020 é ano de olimpíada podemos esperar lançamentos bem ousados, de todas as marcas, inclusive este.

“A revolucionária linha UltraBOOST ultrapassa consistentemente os limites do design dos tênis de corrida desde seu primeiro lançamento, com cada nova versão dando um passo à frente dos modelos anteriores. No adidas UltraBOOST 20, temos uma nova silhueta que combina nossa entressola icônica BOOST com um cabedal Primeknit com colocação de fibra sob medida, resultando em ainda mais leveza e performance para corredores de todos os níveis. As cores e design do novo adidas UltraBOOST 20 são inspiradas em nossa parceria com o ISS, com mais novidades da parceria, planejamos levar o BOOST à alturas ainda maiores”, explica Sam Handy, VP Design da adidas Running.

Anunciada no início de novembro como parte de sua cultura de open-source, a parceria oficial adidas com o ISS foi firmada para inovar, aprender e compartilhar informações com a visão de co-criar o futuro do esporte. As três listras pretende levar a tecnologia BOOST em uma missão no espaço, onde cientistas estudarão o processo de moldagem do BOOST sem a distração da gravidade da Terra, para que a marca possa desbloquear o futuro da tecnologia. O UltraBOOST 20 presta homenagem a esta próxima missão, com um patch especial do ISS.

O novo adidas UltraBOOST 20 vem com cabedal composto de Primeknit desenvolvido usando a tecnologia Tailored Fiber Placement (TFP). A técnica inovadora posiciona as fibras milimetricamente, resultando em leveza e aumento na performance do corredor. Os benefícios incluem: Primeknit com TFP – cabedal criado para dar suporte e conforto, por meio de um ajuste perfeito para o pé de cada corredor; BOOST – 20% mais BOOST na entressola, para maior retorno de energia a cada passo; Stretchweb- a sola trabalha em harmonia com entressola BOOST, enquanto a borracha Continental confere máxima tração em todas as superfícies; e Torsion Spring– sistema de torção que impulsiona o corredor sem esforço.

Mas há outra novidade. Esta para os fãs da saga Star Wars. A adidas anuncia a chegada do adidas x Star Wars Space Battle. A nova parte da collab com a Lucasfilm apresenta três modelos icônicos de corrida inspirados nas naves estelares da Aliança Rebelde e Império Galático.

Os novos UltraBOOST S&L (Star War Space Battle – R$799,99 – foto acima), UltraBOOST 19 (Millenum Falcon – R$899,99) e Alphaedge 4D (inspirado na Estrela da Morte – R$1.499,99 ), disponíveis a partir de 5 de dezembro, celebram elementos da história de Star Wars resgatados especialmente para coleção.