Ultramaratona de 100 milhas será realizada nas montanhas fluminenses

Um novo desafio para ultramaratonistas no calendário brasileiro. A empresa inglesa especializada em ultra mountain trail One Hundred® está chegando ao Brasil e dá a largada, nesta quinta-feira (12/11), para o FKT RIO One Hundred® Caminho do Imperador, quando será testado o trajeto e definido os tempos de corte. É um percurso inédito por montanhas do Estado do Rio de Janeiro, os corredores vão largar na área rural de Barra Mansa, a 133km da capital, passar pelas cidades de Conservatória, Valença, Vassouras, Paty do Alferes e Vale das Princesas, até chegar, 100 milhas (160,94Km) depois, na Catedral de Petrópolis. A primeira etapa está prevista para 21 de novembro.

A rota, com uma variedade de terrenos, entre asfalto, terra e paralelepípedo, e uma altimetria total de 3.500m, já está aprovada internacionalmente pelo site Fastest Known Time. E nesta quinta-feira, a partir das 17h, dois atletas serão os desbravadores do percurso e determinarão o tempo que deverá ser superado pelos participantes da prova: o ultramaratonista luso-brasileiro João Andrade, CEO da One Hundred®, e a ultramaratonista brasileira Ana Luiza de Faria Matos. Será possível acompanhar os corredores em tempo real por este link.

João Andrade, com participações em provas de renome internacional, como PT 281+ Ultramarathon, Estrelaçor 180, Badwater Cape Fear, BR 135 Ultramarathon, e selecionado para correr a Badwartter 135 em 2021, vai estabelecer o tempo masculino. Já Ana Luiza _ recordista e campeã solo feminino NIT Ultra Run 12H 2020, bicampeã geral da UltraMaratona Internacional 48HS da Mantiqueira 2019 e detentora da maior distância feminina percorrida na América do Sul em 48H, determinará a marca para as mulheres. Os dois terão em suas equipes de apoio conceituados corredores, que se revezarão como pacers. Na de João Andrade, estarão Cristiano Marcelino, Ezequiel Morales, Nilce Marcelino e Filipe Marcelino. Já na de Ana Luiza estarão Alexandre Souza, Alexandre Ribeiro, Mônica de Castilho e Gustavo Adolfo.

Para a primeira rodada, no dia 21 de novembro, foram selecionados Roger Darrigrand, Marcelo Amorim, Lucas Fonseca, Jorge Junior e Rodrigo Oliveira. No dia 28 de novembro, será a vez de Adriana Rosa, Adriano Ribeiro, Cesar Condrati, Cesar Picinin e Davi Marques. Ainda é possível se inscrever gratuitamente, por este link, para as duas últimas datas do desafio, nos dias 5 e 12 de dezembro. O currículo dos atletas, que obrigatoriamente precisam de uma equipe de suporte com no máximo quatro integrantes e carro, será analisado pela organização. Todos os atletas que finalizarem a prova terão desconto de 50% na inscrição para One Hundred®World Series Brasil 2021.

Os melhores atletas brasileiros (homens e mulheres) que se desafiarem neste percurso terão uma prévia do que será o circuito mundial de Ultra Mountain Trail, o One Hundred® World Series, marcado para acontecer no ano que vem no Brasil e na Itália. Os vencedores masculino e feminino receberão um cheque de R$ 700 (o equivalente a one hundred pound); inscrição gratuita na One Hundred® World Series Brasil 2021; inscrição gratuita na One Hundred® World Itália 2021, com direito a alojamento, despesas, acesso à área VIP e viagens, além de equipamento oficial One Hundred®.

A One Hundred® é uma organização com sede em Londres, que tem como objetivo mudar o atual paradigma do ultra mountain trail, agregando inovação e tecnologia à construção de uma estrutura padronizada mundial One Hundred® World Series terá as distâncias de 10 (16km), 25 (40km), 50 (80km) e 100 (160km) milhas, começando por Brasil e Itália em 2021, com expansão para outros países.

Outro foco será a formação e preparação de atletas, com a organização de training camps e edições especiais de corridas, com distâncias mais curtas, em diferentes países, incluindo Brasil. Também serão oferecidos serviços para facilitar o acesso de atletas a treinadores, nutricionistas e equipes de apoio especializadas em mountain trail.