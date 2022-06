Ultramaratona em Nova Trento terá 6 km de subida

A 2ª edição da Sicoob Mons Ultra Trail – ultramaratona de montanha disputada em Nova Trento (SC)-, será realizada entre os dias 22 e 25 de setembro. O diferencial é o percurso: desnível positivo de 6.100m. Esse valor corresponde à soma das altimetrias de todas as subidas do percurso principal, de 104 km, que passará pelo famoso Monte Barão De Charlach com seus 1.148m de altitude.

Cidade de Santa Paulina, a primeira santa do Brasil, Nova Trento abriga trilhas e terrenos acidentados que são perfeitos para a prática de esportes outdoor. “Escolhemos a cidade por conta das belas paisagens, montanhas com altitudes elevadas e pela boa oferta de hotéis, pousadas e restaurantes”, explica Jonathan Cadore, ultramaratonista e um dos responsáveis pela organização. A prova já virou referência entre os corredores que disputam os primeiros lugares do pódio, já que oferece premiação em dinheiro nas categorias geral masculina e feminina das distâncias de 104 km, 85 km e 55 km. Além dessas distãncias, haverá 25km e 12km.

“A maioria das provas de trail running no Brasil não tem recompensa em dinheiro, então nosso objetivo é valorizar os corredores de elite”, afirma Danilo Pinheiro, que faz parte da equipe de organizadores. “Vamos oferecer mais de R$ 21 mil, divididos igualmente entre homens e mulheres”, completa Danilo. As inscrições seguem abertas no site oficial, o monsultratrail.com.br (entre R$ 215 e R$ 624) a expectativa dos organizadores é reunir mil participantes, o dobro do ano passado.

TROFÉU TRANSITÓRIO – Assim como acontece em grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo, a Mons Ultra Trail vai premiar os primeiros colocados dos 104 km com um troféu transitório, o Troféu Barão. “O campeão e a campeã da nossa distância maior terão o nome, ano da conquista e tempo de prova gravados na base da taça. Além disso, terão isenção na inscrição do ano seguinte, estadia e alimentação custeadas pela organização”, ressalta o dirigente.

A programação oficial começa na quinta-feira (22/09) com a entrega de kits e Expo Mons com estandes de diversas marcas e a largada dos 104 km, marcada para as 18h de sexta-feira (23/09). O evento segue no sábado (24/09) com as largadas dos 55 km às 6h, 25 km às 10h e 12 km às 14h até o fechamento da arena previsto para as 22h. A cerimônia de premiação acontece na manhã de domingo (25/09).

A Sicoob Mons Ultra Trail tem patrocínio de Sicoob, ADV Force, Bodyaction Sports Nutrition, Columbia, My Safe Sport e DaColônia Alimentos Naturais, além de apoio de Café Jurerê, Dobro, Revista Trail Running, Prefeitura de Nova Trento, Secretaria Municipal de Esportes de Nova Trento e Secretaria de Cultura e Turismo.