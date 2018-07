Um Rolê no Kilimanjaro

Uma turma de canelas finas malucos faz a Kilimanjaro Stage Run. Os caras correm durante oito dias esse monte. Isso desde 2012. Você também pode participar, veja como.

O ultramaratonista da Tanzânia Simon Mtuy é quem guia os participantes por trilhas usadas durante milhares de anos pelos nativos da área. Os corredores passam por meio da floresta tropical, cachoeiras, se tiverem sorte podem topar com alguns animais também. Fora as vistas de tirar o fôlego do Monte Kilimanjaro.

É uma iniciativa bacana de turismo/corrida para quem já não busca medalhas e corridas de domingo. Aqui a proposta, além de conhecer o local por outra perspectiva é mergulhar na cultura do local e participar de alguns projetos ambientais de reflorestamento.

À noite, o grupo acampa em aldeias. E o guia garante segurança durante todo o trajeto, já que o carro de apoio sempre está por perto. também para a hidratação e refeições. Acompanhe em tempo real pelo Facebook, neste momento eles estão no quinto dia de corrida, largaram dia 17/10: Kilimanjaro Stage Run

A próxima aventura está marcada para agosto de 2016 – dá tempo de se programar!! Para participar, além do condicionamento físico e a saúde em dia, é preciso um bom par de tênis trail running e roupas confortáveis com tecnologia que exporta o suor para fora da peça e bem leves. Novos tecidos sintéticos pode ser muito mais eficaz em manter-lo quente quando molhado do que o algodão, além de ser confortável no calor.

Os dias de sol e os nublados são bem quentes. Mas as manhãs podem ser bem frias e com garoa. Mochilas com as roupas seguem no carro de apoio. Por conta dos hábitos do local, é proibido correr sem camiseta. Camisetas tecnológicas de manga comprida são uma boa opção – protegem do sol, arranhões e insetos.

O que levar:

Mochila leve de hidratação

Protetor Solar

Capa de Chuva

Legging – as vezes faz frio de manhã e conforme sobe a altitude

2 pares de tênis: com boa tração, um número maior que o habitual e meias confortáveis.

Roupas e sapatos para acampamento casual e confortável.

Chapéu com aba para manter a chuva fora de seu rosto e proporcionando sombra.

Bandana ou faixa para manter o suor longe dos olhos.

Lanternas e pilhas sobressalentes para o acampamento: não corremos no escuro.

Barras energéticas, géis, e outros suplementos: Traga acordo com sua preferência.

kit de primeiros socorros para uso pessoal.