Universidade da Paraíba abre vagas para projeto de corrida de rua

As inscrições para participar do "Running Corrida de rua em foco: a prática para a preparação esportiva" projeto da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), vão até 18 de setembro, são 15 vagas para estudantes e 30 para corredores amadores.

O projeto acadêmico tem por objetivo estimular a prática da corrida e acompanhar o desenvolvimento dos praticantes. O local das orientações será o Departamento de Educação Física (DEF), no campus de Bodocongó, em Campina Grande, nas segundas e quartas-feiras, das 16h30 às 18h. E o projeto contará com dois alunos/monitores que, junto aos supervisores, encaminharão as atividades sistematizadas de acordo com a característica biológica de cada participante.

A atividade será coordenada pela professora Verônica Fernandes, com a colaboração dos professores José Pereira Filho e Washington Reis. A intenção é estimular a prática da corrida de rua junto à comunidade universitária e a população campinense, no sentido de propor, disponibilizar e acompanhar a operacionalização de programas desenvolvidos no tempo livre das pessoas, visando contribuir com possíveis alterações no rendimento esportivo dos envolvidos na atividade.

Há quatro anos acontece a Corrida de Rua da UEPB, a Coordenadoria de Esporte e Lazer (COEL) da Universidade Estadual da Paraíba; e em março deste ano surgiu a ideia deste projeto.

O “UEPB Running Corrida de rua em foco: a prática para a preparação esportiva” está com inscrições abertas apenas para estudantes, técnicos administrativos e professores da Universidade até o próximo dia 13 de março. Para se inscrever, os interessados devem acesse o link https://cpcon.uepb.edu.br/forms/. Inicialmente estão sendo ofertadas 20 vagas, podendo ser ampliado, conforme a necessidade de atendimento ao público.

Para participar

Alunos da UEPB:

https://cpcon.uepb.edu.br/forms/responderFormulario/231

Público em geral: https://cpcon.uepb.edu.br/forms/responderFormulario/192