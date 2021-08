Uphill Marathon 2021 está confirmada para setembro

A organização da 8ª edição da Uphill Marathon – maior e mais cobiçada maratona de subida do Brasil – acaba de confirmar a realização da prova para os dias 11 e 12 de setembro, com a arena principal no Mirante Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. É um alento ler isso, e vislumbrar um 2022 com o calendário cheio de corridas. Muitas novidades foram pensadas exclusivamente para a segurança sanitária dos atletas, pois a pandemia do coronavírus ainda está entre nós. As largadas serão feitas em ondas e os kits serão entregues na casa dos competidores. Criada e idealizada pela X3M Sport Business, referência no mercado de live marketing com foco em esportes, a maratona é a única de subida no Brasil.

O evento nasceu a pedido da Mizuno, que se desligou da Uphill antes da pandemia. Aconteceram algumas falhas na logística e na infraestrutura nas últimas edições, e alguns participantes sofreram muito com as condições climáticas. A redes sociais funcionaram como um megafone de problemas. A organização sanou os erros e promete uma edição que deve superar as expectativas.

A primeira edição, em 30 de novembro de 2013, foi realizada perfeita e pequena – apenas 50 convidados. A Mizuno editou até um livro, escrito por Erich Beting – “Moro Acima – Uphill Marathon, a 1ª Maratona de Subida do Brasil”. Os campeões foram: Mirlene Picin (3:48:34) e Leonardo Maciel (3:31:11). Já no ano seguinte, foram 300 participantes. Em 2015 foi criada uma distância nova (25Km) e a disputa foi noturna. No ano seguinte, foi a vez da estreia do Samurai, desafio que soma as duas distâncias. Em 2017, o percurso passou a ser homologado pela CBAt e em 2019 foi criada a corrida de 5km. Este ano é a vez do Desafio Shogun, com 82km, focada num seleto grupo que participará de todas as distâncias. Durante os dois dias de eventos, aqueles que conseguirem superar todas as distâncias serão os primeiros chefes do clã Uphill. E aqueles que completarem o novo desafio no menor tempo, ganharão inscrição gratuita vitalícia para a Uphill Marathon (masculino e feminino).

A maratona seguirá todas as orientações da Portaria de Santa Catarina, incluindo os protocolos sanitários vigentes para garantir a segurança de todos os participantes. Para informações sobre o evento, acesse uphillmarathon.com.br/.

“Estamos muito felizes em estar de volta ao circuito com uma das provas mais desafiadoras do país. Criamos inúmeras iniciativas para trazer conforto e proteção para o nosso cliente! Destaco o envio dos kits pelo correio, assim evitamos contatos e deslocamentos necessários. Na mesma linha, com a restrição do guarda-volumes, adicionamos um poncho térmico que será entregue na linha de chegada a todos os competidores, trazendo mais segurança além de todos os protocolos já existentes, nessa retomada do projeto”, explica Bernardo Fonseca, CEO da X3M.

A prova também incentivará todos os inscritos a doarem seus agasalhos. Haverá pontos de coleta na largada para os que desejarem entregar seus casacos, que serão encaminhados para instituições da região. A Popai Snack, apoiadora da ação, também embarcou neste desafio solidário e irá presentear os doadores com snacks saudáveis.

Esta edição tem o patrocínio daKlabin, Limppano e Land Rover. Na arena em Bom Jardim da Serra, os atletas poderão conferir as novas coleções de vestuário e acessórios da Uphill Store, contarão ainda com outros expositores, entre eles, a famosa cervejaria local Lohn Bier que produziu um rótulo exclusivo para a Uphill Marathon.

Uphill Marathon 42k

Data: Domingo, 12 de setembro de 2021

Horário de largada: 7h

Tempo limite de prova: 7h

Local de largada: Treviso – SC

Uphill Challenge 25k

Data: sábado, 11 de setembro de 2021

Horário de largada: 8h

Tempo limite de prova: 4h30

Local de largada: Lauro Muller – SC

Uphill Samurai 67k

Participação em duas provas: Uphill Challenge 25K e Uphill Marathon 42K

Uphill Shogun 82k

Participação em quatro provas, Uphill Marathon 42k, Uphill Challenge 25k, Uphill Warm Up 10K e Treino Uphill Warm Up5k

Treino Uphill Warm Up 5K

Data: sábado, 11 de setembro de 2021

Horário de largada: 15h

Tempo limite de prova: 1h30

Local de largada: Mirante de Bom Jardim da Serra – SC

Uphill Warm Up 10K

Data: sábado, 11 de setembro de 2021

Horário de largada: 16h30

Tempo limite de prova: 2h30

Local de largada: Bom Jardim da Serra – SC