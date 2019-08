UpHill Marathon vai ser exportada e terá duas etapas no exterior em 2020

Não tem Rock in Rio em Lisboa? Vai ter UpHill Marathon no exterior, e em duas cidades. Bernardo Fonseca, CEO da X3M, que organiza a Mizuno UpHill Marathon na Serra do Rio do Rastro, deu esse spolier no final de sua palestra no T. A. Summit, evento inédito que reuniu cerca de 200 organizadores de corrida de rua, trail, triathlon, natação e ciclismo de diferentes estados do país, no auditório do Museu do Futebol (SP), dia 14 de agosto. #corridaderua #mercado #BlogCorridaParaTodos

Aliás, Bernardo é também corredor, só que de ultras. Foi ele o primeiro brasileiro a vencer a Maratona da Antártica, aquela que a Globo cobriu, na matéria de Clayton Conservani, que também correu. Eu fiquei com frio só de assistir essa reportagem que passou anos atrás. Voltando ao evento, Fonseca contou alguns bastidores da UpHill – considerada uma das melhores provas brasileiras e única com inscrição por loteria no Brasil. “Ventava tanto na área da chegada no alto da serra, que na primeira edição chegou até a voar banheiro químico. O pórtico não parava em pé, e todo mundo ficou segurando para a foto dos primeiros colocados sair bonita. Quando o último chegou, quase não restava mais nada do pórtico, que rasgou inteiro”, contou.

A próxima edição da UpHill acontece dia 31 de agosto passando por três cidades da região da Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. No fim da apresentação, Bernardo contou que há dois anos esta corrida se transformou em franquia e que duas UpHill Marathon vão estrear no exterior no ano que vem, mas não quis antecipar os locais. O segredo do sucesso: “Trabalhar em equipe, muita dedicação, assumir riscos calculados, organização total, para evitar sobras, e sair em busca de patrocínios. Só os recursos das inscrições não fecham a conta”. A X3M tem sede no Rio e também é a organizado do Circuito XTerra, entre outros.

Daniel Krutman, CEO da Ticket Agora levou números e dados sobre o mercado, ressaltando a importância dos organizadores se unirem, e estarem em constante atualização para oferecerem novidades, provas mais atrativas e experiências mais completas dentro de um mercado que oferece cada vez mais opções. “Fiquei surpreso com dados que foram apresentados, pois ilustram o mercado e trazem informações importantes para gente se situar e poder pensar em como atuar. É muito legal compartilhar as nossas experiências e também fazer essa troca de ouvir histórias diferentes para que a gente ganhe forças juntos e possa continuar contribuindo para a evolução do esporte, da corrida e de todos os eventos”, contou Paulo Carelli, diretor geral da Iguana Sports, que também foi um dos palestrantes e compartilhou os erros e acertos da empresa que organiza hoje grandes provas do calendário nacional de corrida, como a SP City Marathon. Aliás, quem organizou as três lendárias edições da Nike 600K, corrida de rua entre o Parque do Ibirapuera (SP) e Ipanema (SP), foi Carelli e sua equipe. Cobri as duas primeiras edições e trabalhei na última. Para se ter uma dimensão dessa corrida, só de cones eram 2 mil, sendo colocados e retirados simultaneamente.

“É muito importante esse processo de integração do esporte. Temos muita coisa em comum e, ao mesmo tempo, diferentes. Conhecer a história, os erros e os acertos dos palestrantes, é um processo muito rico porque a gente consegue utilizar nos próximos e futuros eventos, minimizando e evitando alguns erros apresentados”, afirmou Caetano Altenfelder, do Instituto Olga Koss, que realiza a Corrida e Caminhada pela Inclusão.

Na sequência, os participantes puderam conferir um painel com influenciadores, que contou com a presença de Gustavo Maia do canal do Youtube Programa Fôlego, como moderador; as influencers Noelle Pessoa e Giulianna Pansera e o jornalista Murillo Nascimento do Blog Gastando Tênis. Eles colocaram em debate o impacto do mundo digital no universo das corridas e ressaltaram o fato de desempenharem um papel de formadores de opinião quando o assunto são as provas das quais participam.

“É super importante essa discussão que o T.A. Summit propôs; os organizadores se conhecerem, discutirem esse universo da corrida é algo super pertinente para todos. Como influenciador, é um prazer participar disso, passar o nosso lado e mostrar para os organizadores o que nós podemos agrega às provas também”, ressaltou Gustavo Maia. Na sequência Gustavo Almeida, diretor Vega Sports, falou sobre cultura, performance e a importância das empresas de eventos esportivos utilizarem isso a seu favor.

O encerramento do T.A. Summit teve o painel de debate sobre patrocínio para provas com participação de Anuar Tacach, diretor-geral da OOF – Out Of Office, empresa que organiza a Corporate Run; Fábio Oliveira, diretor comercial no L’Étape Brasil; Eduardo Oliveira, gerente de Sports Marketing na Mizuno e Camila Bahia, gerente de produto – Dream Factory, uma das organizadoras da Maratona do Rio. Camila deu uma preciosa dica: “Tem que separa as funções, o organizador tem que prever uma pessoa da equipe focada em captação de recursos, não pode fazer tudo sozinho, como acontece na maioria dos casos no Brasil”. Aliás, nos próximos eventos Camila quer ver mais mulheres no palco do evento e também organizando corridas e trabalhando no mercado.

Outra dica interessante, agora do gerente da Mizuno: “Os patrocinadores não querem patrocinar as corridas, só por isso; tem que ser um experiência inovadora, tem que que saber apresentar a prova. Já estamos pensando no que vai vir lá na frente, por conta da 4ª Revolução Tecnológica.” Ou seja, tem que pensar muito e parar de tentar vender apenas as corridas rústicas, sempre organizadas nos aniversários das cidades.

O T.A. Summit foi produzido e realizado pelo Ticket Agora (TA), maior plataforma de venda de inscrições de eventos participativos do Brasil , contou com uma seleção de palestras e painéis que trouxeram dados, insights e cases de sucesso; além de proporcionar aos participantes a oportunidade de networking. “Uma iniciativa como o T.A. Summit ajuda a profissionalizar e evoluir o mercado, temos certeza que os organizadores saíram inspirados a realizarem eventos melhores e a trazerem uma experiência cada vez mais completa para os participantes”, afirma Samir Ferrari, Gerente de Marketing do Ticket Agora e Diretor Geral do evento.

E para quem ainda não conhecer a UpHill Marathon – segue o vídeo abaixo