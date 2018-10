Vem aí o 9º Circuito da Longevidade Bradesco Seguros

Primeira etapa da corrida de 6K e caminhada de 3K será em Marília (SP), berço do patrocinador, no dia 21 de outubro.#corridaderua #longevidade #BlogCorridaParaTodos #corridabeneficente

As inscrições já estão abertas no site do evento, R$ 30 para a corrida e R$7,50 para a caminhada. A largada será na Avenida das Esmeraldas e são esperadas três mil pessoas. O valor equivalente ao total da renda obtida com as inscrições será destinado pelo Bradesco a uma entidade de caráter assistencial da cidade. A ação se repete em todas as cidades por onde o Circuito da Longevidade é realizado. Desde que foi criado, mais de R$ 3 milhões já foram distribuídos. Já participei três vezes dessa corrida com meu filho e gosto bastante. É para incentivar a prática em familiar e curtir bastante. Também tem os atletas de elite, que são uma atração a parte.

Os cinco primeiros colocados, nos pelotões masculino e feminino de elite, recebem R$ 23 mil em prêmios, divididos da seguinte forma: R$ 5 mil (1º colocado), R$ 3 mil (2º colocado), R$ 2 mil (3º colocado), R$ 1 mil (quarto colocado) e R$ 500 (5º colocado), livres de impostos, além de troféus e medalhas. Desde o início do projeto, foi pago mais de R$ 1,8 milhão em premiações.

Todos os participantes inscritos na etapa Marília do Circuito da Longevidade poderão retirar os kits de participação na véspera das provas, no local do evento, das 9h às 17h. Na ocasião, e também na data da prova, os inscritos poderão realizar, gratuitamente, avaliação física e teste de pisada. Por meio de um equipamento de última geração, os interessados têm acesso a uma série de dados sobre sua condição física e recebem orientações de profissionais especializados para potencializar o treino e ganhar mais qualidade de vida. Já no teste da pisada, o participante é orientado a utilizar o tênis mais adequado ao seu passo.

Serviço:

Circuito da Longevidade Bradesco Seguros – etapa Marília

Data: 21 de outubro de 2018;

Local: Avenida das Esmeraldas;

Horário da largada: 8h (corrida) e 9h30 (caminhada);

Valores das inscrições: de R$30,00 (corrida) a R$7,50 (caminhada, meia). Confira os valores para cada faixa etária em www.vivaalongevidade.com.br.

Confira abaixo o calendário:

Bradesco Seguros: