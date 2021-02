Vai encarar uma trilha? Confira os lançamentos em calçados

Com essa interminável pandemia, uma boa realmente é correr em uma das milhares trilhas e estradinhas de terra desse nosso Brasil, mantendo o distanciamento social e usando máscara, mas isso exige calçados apropriados, já que o tênis de corrida normal costuma “derrubar” seu dono em pisos de pedra e terra, superfícies que exigem solado com muito mais tração. A New Balance incluiu a linha Trail Running há um ano entre suas famílias, com o Hierro (R$899,99), que agora ganha atualização com novas cores; e acaba de lançar mais dois modelos: More Trail (R$899,99) e Shando (R$599,99).

A centenária New Balance é única empresa de calçados esportivos estadunidense que ainda fabrica calçados lá, com 25% da produção feita em cinco instalações na Nova Inglaterra. A marca está entre os grandes nomes em tênis de performance, oferecendo tecnologias de última geração com muito estilo. Os modelos que fazem em homenagens às maratonas majors são maravilhosos.

Vamos aos modelos. More Trail combina amortecimento e estabilidade, para correr em terrenos diversos. A entressola tecnológica em Fresh Foam aliado ao solado em borracha de alta tração, sistema de amarração e ajuste são os grandes destaques desta versão, que oferecem além de segurança, maior durabilidade, resistência e conforto para enfrentar trilhas e desafios durante a corrida.

Shando, com o nome em homenagem ao termo chinês “Atitude Disruptiva”, tem design ousado e moderno, responsável por levar o lifestyle das trilhas para às ruas. Sua malha mono translúcida é respirável, enquanto seu ajuste, formado pelos passadores e cadarço, acomodam ainda melhor o pé dentro do tênis. Na entressola, o amortecimento em DynaSoft proporciona suavidade nas passadas e capacidade de resposta. Já o solado, com a tecnologia AT Tread oferece tração extra em várias superfícies, desde caminhos de tijolos à terrenos de concreto. Ou seja, o More Trail é mais parrudo, e o Shando é para uma trilha mais leve.

E a nova edição Hierro (v5) foi projetada com espuma Fresh Foam, sola Vibram® MegaGrip e uma parte superior refinada para melhorar a respirabilidade. Uma construção de botinha confortável, fará deste o seu novo tênis para onde quer que a trilha o leve. Ou seja, é para judiar sem dó nem piedade.