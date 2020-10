Relógio esportivo Vantage V2 promete treinos mais inteligentes

Líder há mais de 40 anos na tecnologia de wearable esportivo, a Polar lançou globalmente nesta quarta-feira, 7 de outubro, o Polar Vantage V2, um relógio GPS multi esportivo premium, completo, leve e robusto. O modelo pesa apenas 52 gramas e favorece treinos mais inteligentes, baseados nos dados captados por meio da tecnologia. E tem boa autonomia – oferece duração de até 40 horas de treino contínuo, com a possibilidade de chegar a até 100 horas com as opções de economia de energia. No Brasil, acaba de começar a pré-venda exclusiva da novidade, que custa R$4. 599,00 no e-commerce da marca.

A Polar é uma marca finlandesa, e o V2 era muito aguardado por esportistas em todo mundo. O lançamento foi às 11h, no canal do YouTube da Polar, com a a participação do piloto de F1 Valtteri Bottas, que testou o V2 e elogiou muito a possibilidade de fazer treinos mais inteligentes, usando os dados do V2.

O relógio, que marca até as horas – brincadeirinha – recolhe os sinais do corpo e fornece informações e dados essenciais para planejar melhor, treinar de uma forma mais inteligente e recuperar. Tendo noção que o conhecimento é progresso, e que alcançar metas implica um balanço entre o treino e recuperação, a Polar pediu a Bottas que testasse o produto na altura em que se aproximava o pico da época dos GPs, quando o treino fora do circuito é mais apertado. “Arranjar tempo para o treino e aceitar que a recuperação e o sono são armas secretas quando nos referimos a melhorar a performance, pode ser um grande desafio quando você está bem ocupado – mas munir-se de dados e ferramentas para treinar de uma forma mais inteligente e eficiente, é crucial, e é aí que o Polar Vantage V2 interveio por mim”, explicou o piloto de F1.

No Brasil o modelo também foi testado. Para essa missão chamaram um dos principais nomes do triatlo Thiago Vinhal. “Como atleta profissional, cada detalhe conta, principalmente em uma prova de longa duração como o IRONMAN. A vontade em excesso e sem controle pode se transformar no meu maior obstáculo na busca pelo progresso. Não existe treino sem recuperação, e o novo Polar Vantage V2 me dá todas as ferramentas necessárias para que eu consiga, não só encontrar esse equilíbrio e extrair a minha melhor performance junto a minha equipe, como também comparar meu desempenho para melhor planejar os futuros treinos. No final do dia, não é sobre quem corre por mais tempo na semana, mas sim quem treina da forma mais inteligente e mais eficiente, e é dentro dessa filosofia que eu enxergo o verdadeiro progresso no esporte”, comenta Thiago.

“O Polar Vantage V2 representa a convergência da otimização na ciência e no design. Estamos imensamente orgulhosos de anunciar, hoje, o seu lançamento, pois é um testemunho verdadeiro de todo o árduo trabalho que o mesmo envolveu. Com este relógio, estamos aqui para todos os que encaram com seriedade o alcançar de objetivos individuais e que se querem assegurar de que o seu árduo trabalho compensa”, diz Tomi Saario, CEO da Polar Electro Global.

Características:

Personalização de suas zonas de frequência cardíaca, velocidade e potência com os novos testes de Performance de Corrida e de Ciclismo, que transformam o monitoramento da informação e do seu condicionamento.

Otimização do treino em si com o novo teste de Recuperação Muscular, emulando um teste de salto e realizado sem qualquer sensor adicional necessário, complementando ainda mais os renomados recursos como o Training Load Pro e Recovery Pro, auxiliando os seus usuários a entenderem como o seu corpo reage aos seus treinos e está pronto, ou não, para a próxima sessão.

Acesso gratuito ao extenso, profundo e integrado ecossistema do Polar Flow, que introduz ferramentas de monitoramento e análise de sua rotina, suas atividades e seu sono. Este inclui agora o novo Centro de Testes, que centraliza todos os seus resultados dos novos testes em um só único local, para uma fácil e prática análise.

Além das funcionalidades, o smartwatch tem novos controles de música integrados, previsão do tempo, customização de telas e notificações inteligentes

O Polar Vantage V2 está disponível em pré-venda exclusivamente em polar.com/br/vantage/v2 por R$4.599, em preto, verde e prata, além do kit com o a cinta Polar H10, por R$5.199.