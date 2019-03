Vem aí 19ª Corrida e Caminhada do GRAACC

É uma prova beneficente marcada para o Dia das Mães, 12 de maio. O valor das inscrições ajuda a arcar com as despesas desse hospital, referência em tratamento do câncer infantil. #corridabeneficente #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

“O Graacc entrou em minha vida há 15 anos, quando fui diagnosticada com um tumor neuroectodermal primitivo e fui tratada no hospital da instituição”, diz Majoe Calil Yanagui. Ela foi diagnosticada aos 15 anos e hoje, aos 32 está curada.

As inscrições custam a partir de R$99,00 e podem ser feitas pelo site www.graacc.org.br. O evento ocorre no dia 12 de maio, nas imediações do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e conta com três percursos: 10 km, 5 km, para corredores, e 3 km, para caminhantes.”Mantenho o Graacc vivo na minha história através da corrida. Tanto na corrida como no tratamento de um câncer, percorremos o caminho superando mente e corpo com o propósito de cruzar a linha de chegada. Participar da Corrida do Graacc é poder expressar meu imenso carinho, admiração e gratidão por toda equipe. Além de contribuir no tratamento de crianças e adolescentes que estão encarando desafios semelhantes aos que eu enfrentei no passado. Neste ano, vou comemorar o Dia das Mães na prova da instituição com o meu filho e minha mãe, que começou a correr após participar da corrida do ano passado”, destaca Majoe.

A largada será na Avenida Pedro Álvares Cabral, às 7h para corredores e 7h10 para caminhantes. O bacana que as crianças podem participar da caminhada, desde que acompanhadas por um responsável. A corrida é patrocinada por Comexport, com o apoio da Bloomberg, MAN Latin America, Shopping Eldorado e United Airlines; e a colaboração: Açotubo, Berkley Brasil Seguros e Prefeitura de São Paulo.

Sobre o GRAACC – Referência no tratamento e pesquisa do câncer infantojuvenil, principalmente em casos de alta complexidade, e uma das mais respeitadas e bem-sucedidas instituições do País, o GRAACC, criado em 1991, tem a missão de garantir a crianças e adolescentes com câncer todas as chances de cura com qualidade de vida. A organização é reconhecida pelos expressivos resultados obtidos na cura do câncer infantil, alcançando índices médios de cura de 70%. O GRAACC tem um complexo hospitalar próprio que, em parceria técnico-científica com a UNIFESP, realiza mais de 35 mil consultas, 2 mil procedimentos cirúrgicos e 19 mil sessões de quimioterapia anualmente. Em 2018 o GRAACC atendeu mais de 4,4 mil crianças e adolescentes com câncer. Mais informações no http://www.graacc.org.br.

Serviço

Dia: 12 de maio de 2019

Horário: 7h

Local: Imediações do Parque do Ibirapuera