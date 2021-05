Vem aí a Corrida Virtual do Orgulho LGBT+

Realizada desde 1997, a Parada do Orgulho LGBT+ é o evento que mais atrai turistas à capital paulista. No Brasil, só perde para o carnaval carioca. Tradicionalmente realizada em junho, por conta da pandemia do coronavírus, foi suspensa em 2020 e agora em 2021; com apenas versões virtuais. Por outro lado, a Associação da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo em parceria com Renato Viterbo e Heitor Werneck iniciaram a Parada Pela Solidariedade, que nasceu da necessidade de ajudar as pessoas LGBTs em situação de vulnerabilidade por conta da pandemia da COVID-19. E para ampliar o número de pessoas atendidas vão realizar a Corrida Virtual do Orgulho LGBT+. A inscrição, que vai até 2 de junho, custa R$ 65 e o corredor escolhe quando correr, de forma individual e usando máscara.

Renato Viterbo, um dos idealizadores da ação Rede Parada pela Solidariedade, explica que ela atendeu em 2020 cerca de 5 mil pessoas, mais por conta da queda nas arrecadações, hoje atende cerca de 100 pessoas por mês, com doação de cestas básicas, kits de higiene e limpeza, cobertores, água, máscaras, álcool em gel e outros itens de primeira necessidade. E esta corrida vai destinar os recursos para a Parada Pela Solidariedade.

A corrida tem patrocínio da Microsoft, Burger King e British Council, realização da Associação da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo e organização da Fuse Eventos Esportivos.

O patrocínio da Microsoft é uma das ações que fazem parte da campanha #JuntosSomosMais, desenvolvida pela Microsoft em celebração ao Mês do Orgulho LGBTQI+. “Diversidade e inclusão fazem parte dos pilares estratégicos da Microsoft, e esse patrocínio reforça o nosso compromisso de apoio à causa e estamos felizes em poder colaborar com o excelente trabalho da Parada pela Solidariedade. Convido todos e todas a participarem da corrida e a colaborar com a iniciativa para que possamos, em união, construir um mundo mais diverso e inclusivo para todas as pessoas”, afirma Alessandra Karine, VP para o setor público, educação e saúde e líder de D&I na Microsoft Brasil.

A Corrida Virtual do Orgulho LGBT+ será realizada de forma individual e no dia, horário e local mais apropriados para cada participante. As inscrições para participar do evento estão abertas, até o dia 2 de junho, no site oficial. Cada participante receberá o kit oficial, composto por caixa, sacola, camiseta em poliamida, numeral, cupons, card e medalha. Também patrocinam o evento

A 25ª Parada do Orgulho LGBT+ (edição virtual) será dia 6 de junho, com várias atividades. Pablo Vitar fará o show de enceramento. O tema deste ano da Parada, é “HIV/Aids: Ame + Cuide + Viva +” e serão oito horas de transmissão ao vivo com shows e muita informação sobre diversos assuntos que vão costurar o evento em torno da temática. Será ao vivo no YouTube da Associação da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo.

SERVIÇO

Corrida Virtual do Orgulho LGBT+

Período de Inscrição: De 02 de maio até 02 de junho, ou quando atingir o número máximo de pessoas

Entrega de Kit: de 02 a 30 de junho.

Dia, Local e Distância: Determinados pela pessoa

Inscrição on-line: R$ 65, com frete incluso para todo o Brasil – via Ativo e Ticket Agora

Site: https://corridaorgulho.com.br/