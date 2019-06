Vem aí a tecnologia BOOST HD para aprimorar os tênis de corrida

Inovação da adidas é na entressola e chegará ao mercado dia 8 de julho no calçado esportivo PulseBOOST HD a R$ 800. #tecnologia #adidas #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

A novidade teve a colaboração de corredores urbanos de Nova York, Paris e Berlim. Agora com a entressola mais fina, o calçado fica mais perto do chão, o que, segundo a adidas, acabará com os problemas de parada brusca, obstáculo ou mudança de direção nas ruas da cidade.

“Correr na cidade é totalmente diferente de correr em outros lugares. Trânsito, luzes e multidão fazem disso uma experiência única – desafios intensos que dão ótimas recompensas. Nós queríamos criar algo que nascesse para os corredores urbanos. A infraestrutura deles, a inspiração e suas energias”, afirma Stephan Schneider, gerente sênior de produtos para adidas Running.

Ele prossegue explicando que para criar o adidas PulseBOOST HD, começaram quebrando os elementos da corrida em uma cidade, ou seja, a posição do pé. Por exemplo, os corredores ficam mais no antepé do que no meio do pé. “Em seguida, usamos o design computacional e, mais importante, a percepção dos principais corredores urbanos para criar o PulseBOOST HD. Este não é um produto feito pela adidas, é um tênis criado pela cultura urbana”, finaliza.

As inovações

BOOST HD é desenvolvido para mais estabilidade com o mesmo conforto e retorno de energia – uma nova expressão para o melhor.

Continental™ Adaptive Traxion é o nova sola de borracha da Continental™, criado por inteligência artificial para dar o máximo de controle para mudanças de direção em qualquer superfície, úmida ou seca.

Adapt Knit é o novo cabedal flexível que se estica onde você precisa.