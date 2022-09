Vem aí a UpHill Nova Friburgo

Você é a rainha ou o rei das ladeiras? Esta corrida é pra vocês. Dias 7 e 8 de outubro, a X3M, que faz as UpHill Marathons, vai realizar uma meia maratona (21km), com largada na Cachoeira do Macacu e chegada em Nova Friburgo (RJ), em um percurso deslumbrante. Ao longo do caminho, os atletas desfrutarão do visual de belezas naturais como a Pedra do Cão Sentado, as cachoeiras Adutora, Véu de Noiva e Feiticeira e o Parque Estadual dos Três Picos. As incrições esão abertas e haverá também um percurso menor, de 5km.

“Nossos atletas de Uphill terão o privilégio de testar seus limites em um trecho de asfalto muito bom na Serra de Cachoeiras de Macacu, um lugar pouco conhecido dos trilheiros e montanhistas e com uma natureza generosa e bastante preservada”, ressalta Shubi Guimarães, diretora técnica do circuito Uphill Marathon.

Os 100 primeiros colocados da meia se classificam para o Uphill Desafio Morro da Cruz 3K. A missão de tirar o fôlego é alcançar o topo deste morro após superar uma escadaria de 2.500 degraus irregulares e quase 1.300 metros de elevação. Prevista para 11 horas, a largada dessa prova de 3 km será com 10 atletas a cada três minutos. Além de medalhas, todos terão a recompensa de descer o morro via teleférico curtindo a bela paisagem de Novo Friburgo. Quem cumprir a árdua tarefa em menos de 16 minutos receberá uma premiação extra de R$ 1 mil.

“Uphill é uma fábrica de lendas, uma comunidade de destemidos que só aumenta. Não só por aqueles que encaram a meia maratona mais desafiadora do país, mas também por estreantes na corrida de subida que estão se adaptando às distâncias mais curtas criadas pelo evento e que vêm caindo no gosto do público. O Rio de Janeiro se tornou a principal casa da Uphill, que cresceu este ano com provas em Serra dos Órgãos, Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu e o encerramento do calendário com a tão aguardada etapa no Corcovado, em novembro.”, avalia Bernardo Fonseca, CEO da X3M.

Patrocinada por Claro e Secretaria de Esporte e Lazer do Governo Estadual do Rio de Janeiro, a etapa da Uphill em Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu é apoiada por Land Rover, Maçãs Turma da Mônica e Trio. A arena terá a presença da loja própria Uphill Store e de expositores com grandes marcas de produtos relacionados ao evento. Durante a premiação, os atletas poderão celebrar o momento com muita música e descontração.

Serviço UpHill Marathon Nova Friburgo:

Incrições: https://uphillmarathon.com.br/

5km – R$ 99,90 (mais taxa de serviço)

21km – R$ 199,00 (mais taxa de serviço)

07/10 – Sexta-feira

16H às 22H Abertura da Arena para entrega de kits

08/10 – Sábado

07H Largada 21K

08H Abertura do Village

08H Entrega de Kits

11H Largada Desafio 3K

15H Encerramento Entrega de Kits

16H Largada 5K

17H Festa de Premiação

18H Show