Vem aí corrida virtual com Live de 4 horas de música eletrônica

Corrida balada virtual na área, e solidária. É uma franquia norte-americana, a Night Nation Run, que vai estrear etapa virtual no Brasil em 8 de agosto, às 18h. Tendência forte no calendário atual, já que o cenário é de incertezas na realização das provas convencionais, esta corrida será uma 5 km, que o corredor poderá fazer da maneira que puder – estacionária, no jump, na esteira, no transport – acompanhando Live em plataforma online. Parte do valor das inscrições será doado à Santa Casa de Belo Horizonte. A corrida será liderada por profissionais de Educação Física, em corrida estacionária, com percurso virtual gravado no kartódromo de Betim (MG). Após a corrida, balada virtual de quatro horas com música eletrônica.

Para esta edição virtual são três tipos de kits: BASIC (número de peito e medalha – R$ 24,90), PREMIUM (número de peito, medalha, sacochila e camiseta – R$ 34,90) e VIP (número de peito, medalha, sacochila, camiseta, regata e bastão de LED – R$ 44,90). Não será necessária a comprovação do tempo da corrida e todos os inscritos receberão a medalha de participação na entrega do kit. Os valores podem ser parcelados no cartão de crédito em até seis vezes, sem juros. Os kits vão ser entregues no endereço indicado no ato da inscrição. Para os moradores de Belo Horizonte não será cobrado o frete. Para os moradores das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro a taxa é fixa – R$17. Para as outras localidades o valor do envio será calculado no ato da inscrição na plataforma Ticket Agora, que também fará as vendas neste link: https://www.ticketagora.com.br/e/night-nation-run-virtual-30677

No dia da corrida virtual, 8 de agosto, às 18h vai começar o aquecimento, comandado por profissional da Educação Física, e em seguida a corrida estacionária de 5 km, com percurso virtual no kartódromo de Betim (MG). Em seguida entrarão os DJs – line-up: Phill Out, Rhommel, Jozzen, Ricca e Breno Souza -, que vão comandar quatro horas de música eletrônica para todo mundo dançar e e divertir muito, com os outros participantes, que poderão se conhecer virtualmente nas salas de bate-papo. E durante a Live, os inscritos também poderão fazer doações à Santa Casa. Na semana da prova, os inscritos receberão os links de participação por e-mail.

“Devido ao cenário atual, resolvemos inovar com uma etapa virtual da Night Nation Run que fosse solidária, que oferecesse uma experiência diferente e que pudesse ser feita por corredores de todo o Brasil.”, explica Henrique Gomes, diretor da Ponto Org Eventos, empresa responsável pela prova no Brasil.

