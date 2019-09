Vital Sport oferece um dia inteiro de atividades gratuitas em 10 cidades

Entre 14 e 28 de setembro vai rolar o Vital Sport, evento mundial gratuito organizado pela rede de lojas esportivas Decathlon nas unidades de dez cidades: São Paulo, Rio, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, Mogi das Cruzes (SP), Praia Grande (SP), São José do Rio Preto (SP), São Bernardo do Campo (SP) e Barueri (SP). #souesportista #esporte #corrida #BlogCorridaParaTodos

Neste ano, as atividades esportivas serão realizadas sempre aos sábados em 25 lojas em todo o Brasil, e tem muita coisa legal ligada ao universo da corrida. Neste sábado, os esportistas que passarem pela unidade do Morumbi, na capital paulista, poderão fazer teste de pisada gratuito durante todo o evento. Quem quiser, poderá curtir por lá, também, atividades ligadas ao muay thai, judô, zumba e até mergulho. No Rio vai ter até aula de pesca.

Já a unidade Anália Franco, zona leste de Sampa, terá, no dia 28/9, corrida de revezamento, das 11h às 12h30, liderada pela assessoria esportiva Marcorrer. Os profissionais estarão no evento durante todo o dia dando instruções sobre a prática para os corredores do iniciante ao performance. Testes de pisada também serão oferecidos em parceria com o Studiu Passu. A loja terá, também, atividades de jiu-jitsu, handball, dança, defesa pessoal e uma série de palestras e workshops. Tudo gratuito.

O Vital Sport acontece em 55 países, onde a Decathlon atua, em uma parceria com clubes, escolas e educadores físicos. “A Decathlon é uma empresa feita por esportistas para os esportistas e o Vital Sport é a concretização de tudo o que mais buscamos: a democratização do esporte. Essa é uma oportunidade única para as pessoas conhecerem e praticarem diversos esportes, aproveitarem com suas famílias e se apaixonarem ainda mais por esse universo que nos inspira diariamente”, comenta Cedric Burel, CEO da Decathlon no Brasil.

Programação completa neste link: https://souesportista.decathlon.com.br/eventos/

Confira aqui a programação da loja do Morumbi – SP

14/9/19:

10h – Treino de Basquete

10h – Treino de Muay Thai

10h – Circuito de Esportes (Caminhada, Basquete e Vôlei)

10h – Treino de Condicionamento Físico

11h – Aula de Pilates

13h – Projeto Social de Karatê

13h – Atividade de Vôlei e Futebol

13h – Treino Funcional para Tênis e Beach Tennis

14h – Aulão de Zumba

14h – Aula de Patins

14h – Treino de Judô

14h – Atividade de Bike para aprender andar sem rodinhas

15h30 – Atividade de Futebol

16h – Clínica de Iniciação do Tênis

Durante o evento todo/Área de teste:

Tanque de Mergulho

Teste de Pisada

Muro de Rapel

Slackline

Cama Elástica

Tênis de Mesa

Badminton

Escotismo

Basquete

E DA LOJA DA ANÁLIA FRANCO (SP)

28 de setembro

Das 10 às 18h

Frente da Loja:

10h – Aula de Pilates com Personal Paulo Machado

12h – Aula de pilates com Studio Palco Pilates

14h – Treino de Jiu Jitsu com Academia Lotus

17h30 – Aula de Handebol com Hand Rover

Loja (Área de Workshops):

11h – Palestra sobre Imobilização de Fraturas com Goes Treinamentos.

12h – Palestra sobre Transporte de Vítimas com Goes Treinamentos.

13h – Palestra sobre Natação em àguas Abertas com Academia CPN

14h – Palestra sobre Triathlon com Academia CPN

15h – Bate papo sobre futebol

16h – Workshop de Surf

17h – Workshop de Manutenção de Bikes (troca de câmara).

Palco (Estacionamento):

10h – Treino Funcional para Corrida com a Marcorrer

11h – Recreação Infantil com Proativa

12h – Aula de Dança com Proativa

13h – Aula de Zumba com Academia Runners Mooca

14h – Aula de Defesa Pessoal com Arena Fitness Academia

15h – Aula de Jump com Academia Runners Mooca

16h – Treinão de Hiit com 2 Hands

17h – Aula de Yoga do Riso com Além do Riso

Stands Estacionamento:

10 às 16h – Escotismo com os Escoteiros São José

10 às 17h – Slack line com DiBrasil adventure

10 às 18h – Descubra Decathlon

10 às 18h – Teste da pisada com studio Passu

10 às 18h – Corrida com Marcorrer

10 às 18h – Ciclismo infantil com Bike tour SP

10 às 18h – Futsal com a Escola Fontana

10 às 18h – Arena Fitness Academia

10 às 18h – Crossfit com 2 hands

10 às 18h – Esportes radicais com a Rio a baixo

10 às 18h – Espaço Gourmet

12 às 18h – Aula de patins iniciante com Ribamar Patins