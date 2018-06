Vitamina dá 60 dias de academia

Promoção vale até 5 de setembro e presenteia dois meses de academia para quem comprar a embalagem de 60 comprimidos. #segueoplanocomcentrum #BlogCorridaParaTodos #promoção

Caro leitor, corredor de rua ou aspirante a, esta semana no dia que ia sair para comprar um vidrão de vitamina – o meu de 180 comprimidos que ganhei da minha irmã só tinha mais dois-, chegou um entregador com uma embalagem sui generis – um baita potão de Centrum. Veja a foto abaixo. Abri e tinha dentro uma carta explicando que era um incentivo para as minhas corridas de rua: “Nós da Centrum queremos te dar aquela ajudinha extra para que você continue colocando seus planos em ação e não perca o pique nos seus treinos de corrida de rua”.

Que doideira, ainda bem que era uma ação de marketing. Quando vi a embalagem me lembrei daqueles casos nos EUA, das pessoas que têm o robô da Amazon, o Alexa, que só de ouvir as conversas dos donos saiu comprando tudo pela internet, sem o dono pedir. Além de um Centrum Mulher de 30 comprimidos ganhei um voucher de 60 dias de academia, via Gympass. Boa sacada. Todos os corredores são orientados a fazer fortalecimento muscular em aparelhos.

O gerente Elio Dilburt, que lidera o grupo das marcas Wellness da Pfizer Consumer Helathcare , explica que esta promoção reforça o posicionamento do Centrum que quer ser um aliado para que o consumidor esteja mais preparado para transformar seus sonhos em realidade, incluindo a prática de exercícios físicos.

A promoção da marca número 1 no mundo em vitaminas é boa e resolvi compartilhar. Na compra de qualquer Centrum com 60 comprimidos em todo o Brasil, a pessoa ganha um voucher que dá direito a 2 meses de academia grátis e outras modalidades pelo Gympass – no valor de R$249,90 por mês. São 12 mil academias cadastradas que oferecem mais de 600 modalidades diferentes. Uma boa oportunidade para experimentar aquele cross fit, lutas, funcionais, ballet fit e etc. A promoção vai até o dia 5 de setembro. Ah, não é cumulativa, é um passe livre por CPF. Só não vale para quem é usuário corporativo do Gympass. O regulamento está no site: www.segueoplanocomcentrum.com.br