Você consegue estudar ou trabalhar com fome?

Esta pergunta, feita por um jovem em Pentecostes (CE) a Rony Meisler, CEO do Grupo Reserva, provocou a mente do empresário que resolveu arregaçar as mangas e botar a fome literalmente pra correr. “A ideia é simples: uma corrida contra a fome. Este é o primeiro produto de uma plataforma de ações que pretendemos lançar para dar suporte ao nosso programa de combate à fome, a Corrida 1P5P Reserva: 5km em Ipanema. Serão mais de 3 mil refeições entregues a quem tem fome no país, apenas com esta ação”, explica Meisler. Cada inscrição será revertida em 5 pratos de comida.

A corrida será na capital carioca, dia 23 de outubro, com percurso de 5 km. Largada às 7h no Arpoador seguindo pela Avenida Vieira Souto por toda a extensão da orla de Ipanema até o Leblon e retorna ao Parque Garota de Ipanema, onde os participantes serão recebidos com café da manhã, show musical, roda de capoeira e outras atrações. A inscrição é online, custa R$ 169 e dá direito ao kit com camiseta, garrafinha, viseira e gym sack (foto abaixo), que pode ser entregue na residência do inscrito ou em loja selecionada no ato da compra. Clique aqui para se inscrever.

A Reserva não tem grupo de corredores de rua nem patrocina fundistas, mas acredita na força do movimento da corrida de rua como vetor de conscientização, do equilíbrio e da vida saudável. “A linha de chegada não significa que teremos um vencedor, mas, com certeza, que vamos fazer muita gente ganhar! Não temos a pretensão de resolver o problema da fome no Brasil, o que queremos é contribuir para a construção de um Brasil mais justo. Entendemos um problema claro no que diz respeito à fome no país: produzimos mais alimento do que o necessário para resolver o problema da fome, mas, no entanto, um em quatro brasileiros ainda não possuem o que comer. Queremos fazer a nossa parte através do estímulo a esta logística de entrega, bem como por meio da conscientização de nossos consumidores”, conta Meisler.

O projeto 1P5P nasceu em maio deste ano – cada peça de roupa comprada da Reserva, na Reserva Mini, nas lojas físicas e virtuais, viabiliza 5 pratos de comida a quem tem fome no país-, e já entregou quase 2,5 milhões de refeições, com a ajuda da Associação Civil Banco de Alimentos (que faz a captação de alimentos em perfeito estado – e que seriam descartados – em mercados, hortifrútis, indústrias, cinturões verdes e outros produtores/distribuidores e entregam para as instituições parceiras). Atualmente essa associação capta cerca de 35 toneladas de alimentos por mês que seriam descartados, revertem para mais de 40 instituições e contribui para que mais de 22 mil pessoas possam ter o que comer mensalmente.

SERVIÇO

Corrida 1P5P Reserva (5k)

23 de outubro de 2016, das 7h (pré-largada) às 12h

Largada: Ipanema (altura do n.22 da Av. Vieira Souto), Rio de Janeiro

Chegada: Parque Garota de Ipanema (com evento de confraternização)

Valor do kit: R$ 169,00

Inscrições: www.usereserva.com/corrida1p5p

Fotos – Rony Meisler na Casa Transitória, entidade assistida pelo projeto. Créditos: Fred Othero/Divulgação Reserva