Volta à Ilha: 16 horas de superação

Quatrocentas equipes e histórias diferentes, tem as das mulheres (30% dos participantes), de quem já passou dos 60, dos canelas finas, dos amantes da cerveja, da cachaça e até dos deficientes visuais. A corrida de 140km ao redor de Florianópolis, Volta à Ilha, foi realizada sábado (8/4/ 2017). Fui até lá conferir, acompanhei a equipe Run&Beer, amigos de treino da Run&Fun (Mizuno) do parque paulistano Severo Gomes.

Oitenta por cento do percurso (veja os vídeos abaixo) é por praias, trilhas nas pedras, morros, mangue e tem até uma travessia de balsa. As equipes podem ser formadas por no mínimo duas pessoas e no máximo 12. Os times largam entre 4h15 e 7h30, os mais lentos primeiro. No fim da manhã já estão todos juntos. A prova termina às 20h30 com queima de fogos e muita celebração.

Logo no embarque de São Paulo para Florianópolis, na véspera da prova, encontrei com o corredor José Manuel, que já fez a prova várias vezes e iria repetir a dose. Os olhos deles brilhavam só de contar como é a prova. No aeroporto de Floripa meu aplicativo do Uber deu pau e tive que recorrer ao serviço tradicional. Na fila do táxi fiz amizade com um casal de corredores e rachamos a corrida para o centro. Em Floripa o Uber é bem competitivo, por exemplo uma corrida do aeroporto até o centro custa R$ 15, e no taxi R$40!

Quem vai competir a Volta à Ilha o melhor local para se hospedar é no centro, no Hotel Majestic (Av. Beira-Mar Norte, ao lado do Shopping Beira-Mar), o QG da prova. A retirada do kit, congresso técnico, jantar de massas, largada, chegada, premiação, balada pós-prova são realizados ali e nas imediações. Marinheira de primeira viagem me hospedei em Jurerê – 45 minutos de distância da largada/chegada…

Passei a tarde no Majestic, acompanhei a entrega dos kits e bati papo com vários corredores. Um deles me chamou a atenção, calçava um tênis diferente, que nunca tinha visto. Era um tênis de perfil baixo da marca chinesa 361º , aquela que patrocinou os trajes dos voluntários da Rio 2016. A turma parecia correr bem rápido, a perna deles é da grossura do meu braço. Me contaram que eram patrocinados pela marca e que o tênis é ótimo para as provas, não para rodar. Era a dupla da equipe Companhia dos Cavalos, os gaúchos Ernani Souza e Élson Gracioli, que acabaram vencendo a prova e fazendo o recorde da categoria – 140km em 09:49:50!!

Emoção

No hotel também conheci o triatleta e empresário Fábio Charneski, coordenador da equipe de Floripa Sexto Sentido formada por cegos! Ele, louco por performance e atleta de Iron Mam, conheceu o projeto em 2008 e desde então se tornou voluntário, como guia, avisando de cada obstáculo, descrevendo o cenário e cuidando de tudo durante a corrida. O principal desafio é o guiar com segurança os atletas por todas as trilhas, costeiras de pedras e o asfalto, já que as avenidas estão em obras. “É uma equipe de esporte adaptado e meu trabalho é 100% voluntário. Em 2012 nos organizamos melhor, montamos um projeto e começamos a formar mais guias”, conta Fábio. Os atletas cegos correm rápido, media de 4:30 de pace, e os guias precisam ser 20% mais rápidos. “O cego precisa sempre do guia, só consegue treinar acompanhado, por isso criamos um cadastro. Temos 50 pessoas cadastradas mas que estão ativos são 22”, explica.

O projeto precisa de guias de todos os tipos, dos caminhantes aos avançados, como os oito que participaram da Volta à Ilha. Este ano como o motorista era novo, Fábio correu apenas um trecho e ficou coordenando tudo do microônibus, como vão em 17 não caberia na van, veículo utilizado pelas outras equipes. Largaram às 4h30 e chegaram 45 minutos antes do horário de corte. O pior parte é a trilha da Cachoeira de São José, depois a Praia Brava. “São degraus de pedra o cego vai atrás do guia segurando na mochila, vamos caminhando bem devagar mesmo para ninguém se machucar”, explica. A equipe (foto acima) é mista: Eva, Edilene, Lenira, Camila, César, Zé, Ademir e Maurício. As mulheres são as mais rápidas do time. A meta do Sexto Sentido é terminar 30 minutos antes do encerramento, conseguiram!! Chegaram a 45 minutos!!

Só Alegria

Na véspera em Jurerê, reunião no quarto do capitão da Run &Beer e depois terminar de preparar os sandubas de peito de peru/presunto com queijo e tomate. Acordamos às 3h da matina para o café da manhã e saída foi às 4h14. Na van sobrou bom humor, amizade e organização. O planejamento começou no ano passado pelo capitão do time, Wagner, que tem seis Volta à Ilha no currículo, mais o treinador Murilo. A equipe não teve que se preocupar com nada, só treinar forte, comprar a passagem aérea e fazer os depósitos que foram sendo pedidos no wa do grupo (inscrição da prova, hospedagem, camisetas, alimentação e transporte na prova).

A estreante Agnes largou debaixo chuva às 5h30 e mandou muito bem, foi mais rápido que o previsto; seguida por Celso, Rogério, Cris, Gabi, Erico, Claudia, Gabi again, Celso again, Adriana, Rogério again, Erico again, Claudia again, Adriana again. No fim da tarde – relargada rumo ao famoso Morro Maldito, trecho feito pelo capitão Wagner (foto abaixo); já está escuro quando Paulinho vai para o 16 – no mangue pela Base Aérea; como precisamos acelerar o último trecho é feito pelo Erico e Murilo, que faz as vezes de pace. Ufa! Conseguem terminar a 25 minutos antes do encerramento!! A equipe ficou com 10 atletas na véspera, o décimo primeiro teve um problema e não pode ir, e euzinha em fevereiro machuquei o menisco e ficarei de molho até junho. Mas resolvi ir, fiz o apoio da turma, marcando os horários de chegada, resgatando nos postos de troca, levando água. E como já está destacado no nome da equipe, acho que só eu e o Murilo não bebemos, na van da Run&Beer não faltou muita cerveja importada bem gelada e várias champanhes para celebrar a chegada!! Parabéns a todos e também aos motoristas Alessandro e Mário!!

Caro leitor que está me acompanhando até agora, não esqueci da equipe campeã da categoria geral. É a equipe de Campinas D-Run Bionexo, com o tempo de 08:45:18. “Foi minha estreia e acabei correndo dois trechos de areia bem difícil, mas o visual é incrível e vou voltar em 2018”, conta Ricardo da Silva, um dos integrantes da equipe vencedora (confira a lista completa abaixo). E a premiação? It’s a good question. Perguntei a vários corredores e todos ficaram com aquela cara de interrogação, estavam lá por outro motivo: domar seus fantasmas e junto com os amigos realizar um sonho impossível individualmente – correr a Ilha da Magia inteira em menos de 16 horas. Só uma pessoa me disse que o prêmio seria R$ 16 mil. Será mesmo? Não. Os campeão levaram uma medalha para casa e muitas histórias para contar. A experiência inesquecível de correr 140k com os amigos é muito mais valiosa do que qualquer prêmio e move essas 400 equipes todos os anos.

Breu

Ver todas as praias de Floripa em uma van durante um dia inteiro é só para os fortes, sem correr posso garantir que é muito pior. Ainda bem que há 17 postos de troca para fazer o apoio, aquele pit stop estratégico e curtir com as equipes, a energia é muito boa mesmo. Mas como já cobri outras provas grandes de revezamento fiquei decepcionada com a infra oferecida aos participantes. Alô Eco Floripa! Os trechos no asfalto são bem perigosos, o trânsito não é interditado e o corredor corre no contra-fluxo literalmente junto com os carros sem qualquer tipo de proteção, não há cones, faixas muito menos batedores; e no escuro! O posto de hidratação do trecho 16 estava posicionado em um local sem qualquer tipo de iluminação, sendo que as equipes mais lentas – grande maioria delas – passa por ele à noite. Também não vi nenhuma ambulância durante todo o trajeto. E dezenas de corredores se perderam nas bifurcações sem sinalização das trilhas dos trechos 4 e 7 . O que testemunhei foram as equipes protegendo literalmente seus atletas! Segurança deve sempre estar em primeiro lugar.

10 Lessons Learned

Para não ficar preso no trânsito por conta dos jogos de futebol no Estádio da Ressacada, verifique os horários dos jogos antes de comprar sua passagem aérea.

Leve um par de tênis e uma muda de roupa para cada trecho que for correr (inclusive top e meias) mais uma toalha para se secar e mais uma troca de roupa seca para a chegada. Depois de cada trecho você estará suado e não terá como tomar banho. São horas entre cada trecho – e ficar molhado na van com o ar-condicionado bombando pode acabar em resfriado.

Além dos banheiros químicos, há os dos postos de gasolina e dos parques. Na Praia da Joaquina há ducha externa grátis e o banheiro custa R$2 por pessoa.

Leve uma pochete ou uma braçadeira para guardar um dinheirinho, RG (a organização pede na hora das trocas) e o celular. Como só há apoio nos postos se você se perder ou se machucar é fundamental levar o celular para pedir Socorro para a sua equipe.

Na hora de alugar a van e o carro solicite motoristas nativos ou que já correram ou dirigiram na prova, presenciei um motorista que estava indo para o lado errado. Outra opção é alguém da equipe dirigir.

No trecho da trilha da Cachoeira do Bom Jesus tem uma trilha difícil, boa para quem está acostumado com corrida de aventura ou já conhece o caminho. Alguns corredores se perderam este ano e correram quase dois 2k a mais. Ou, se possível, ir antes para fazer o reconhecimento na área, que não bem é sinalizada.

Alguns trechos não tem hidratação da organização, que pode ser feita pela equipe.

Para reconhecer de longe os atletas de sua equipe faça camiseta do time bem visível.

Para evitar que a planilha com as previsões de horários e postos molhe plastifique antes. Tem que ter uma na van e uma no carro de apoio.

Cálculo de gastos, a equipe Sexto Sentido (oito corredores mais oito guias), por exemplo, gastou R$ 550,00 com hidratação e kits lanches, mais R$ 150 com o carro; e mais R$ 350 de Diesel e o motorista do microônibus (conseguiram o veículo emprestado). A equipe Run&Beer, que levou cerveja e champanhe para 10 atletas, gastou R$ 1.300,00 só de alimentação e hidratação. Alguém da equipe tem que chegar antes e comprar os itens no atacadão em Floripa.

Vencedores da 22ª Volta à Ilha (2017):

Geral: D-Run Bionexo (Campinas – SP): 08:45:18

Aberta: Supermercado Jacomar/ CR Runners (Curitiba – PR) : 09:01:15

Aberta Mista: Milacki/CR Runners Brasil/Jacomar (Colombo – PR): 10:15:17

Feminina: Lebrinha (Cuiabá – MT): 11:14:09

Veterana Mista: Clube de Corrida Formacco (Florianópolis – SC): 10:53:52

Veterana 40: SupermercadoJacomar /CR Runners (Curitiba – PR): 09:51:54

Veterana 50: Os Velhotes (São Paulo – SP): 10:59:02

Veterana 60: Chão de Aterro : 12:28:27

Duplas: Cia dos Cavalos 361º (Porto Alegre – RS): 09:49:50

