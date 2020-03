Volta à Ilha é remarcada para 18 de julho

A Volta à Ilha, maior corrida de revezamento da América Latina, também teve que ser adiada por conta da pandemia do coronavírus. E na manhã desta terça-feira, 17 de março, os participantes receberam por e-mail a nova data: 18 de julho. #voltaailha #corrida #blogCorridaparaTodo

São 140km por toda capital catarinense disputada por 400 equipes de 2 a 12 corredores, que agora vão começar a luta para trocar as passagens aéreas, já que a maioria dos participantes mora em outras cidades. A Volta à Ilha foi criada em 1996, pela Eco Floripa Eventos Esportivos.

Por conta do caráter inédito deste adiamento, os capitães das equipes vão poder trocas integrantes ou acrescentar novos sem multa. No entanto as camisetas serão as mesmas do pedido da inscrição. A equipe que não puder comparecer na nova data poderá trocar a inscrição com outra equipe- acertando os custos entre elas. Essas mudanças têm que ser comunicadas ao organizador até 10 de junho.

Perguntada sobre o reembolso, a organização disse que vai seguir o regulamento da prova no qual consta que não há reembolso em caso de desistência. No entanto, vale lembrar, que o Código do Consumidor garante esse direito – do arrependimento – que vale durante 7 dias a partir da compra. Se for o caso, consulte seu advogado.