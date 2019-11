Volta da Pampulha tem horário alterado

A 21ª Volta Internacional da Pampulha, uma das corridas de rua mais tradicionais do Brasil, definiu sua programação para o dia 8 de dezembro. Em razão do término do Horário de Verão e da realização de um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de Futebol, o evento terá largada mais cedo, a partir das 6h50, com a categoria Cadeirante.#VoltadaPampulha #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

Milhares de atletas de todo o país e do exterior estarão na prova, com largada ao lado da arena do Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão. A programação oficial de largadas ainda terá, a partir das 6h53min, o começo da Elite masculino, ficando a Elite feminino para as 6h55min, Cadeirante com Guia/Pelotão Geral às 6h57min e Pelotão Premium partir das 7h.

A largada mais cedo permitirá que os atletas possam correr com uma temperatura mais amena, favorecendo o desempenho de todos. Além de sua grandeza e importância, a Volta Internacional da Pampulha ainda serve de preparação final para a Corrida Internacional de São Silvestre, sendo motivo para atrair atletas de todo o país e também do exterior.

Já a realização do jogo fará com que o evento tenha de ser desmontado logo após o término do tempo-limite para conclusão, de 2h30. Com isso e em atendimento aos Órgãos Públicos competentes, não haverá área dedicada à montagem de tendas de assessorias esportivas, como consta no item 19 do Regulamento do Evento. Esse procedimento, aliás, deverá se repetir nas próximas edições

Kit – a entrega do kit de participação será feita no dia 6 de dezembro de 2019, das 9h às 20h, e no dia 7, das 9h às 18h, no Estádio Governador Magalhães Pinto – Mineirão, Av. Antônio Abrahão Caran, 1001 – bairro São José – Belo Horizonte – MG. Não haverá entrega de kit de participação no dia do evento e nem após o término do mesmo.

Resultados de 2018

Elite Masculino

1º Nicolas Kiptoo Kosgei (Quênia), 55min08

2º Nicholas Kimeli Keter (Quênia), 55min11

3º Gilmar Silvestre Lopes (Brasil), 55min21

4º Damião Ancelmo de Souza (Brasil), 55min41

5º Ederson Vilela Pereira (Brasil), 56min50

Elite Feminino

1º) Sharon Chelimo Arusho (Quênia), 1h05min11

2º) Emily Chebet (Quênia), 1h05min17

3º) Janet Cheruto Masai (Quênia), 1h05min28

4º) Jenifer do Nascimento Silva (Brasil), 1h05min37

5º) Marcela Cristina Gomez Cordeiro (Argentina), 1h07min30

Campeões da Volta da Pampulha

2018 – Nicolas Kosgei (QUE), 55min08seg/Sharon Arusho (QUE), 1h05min11seg

2017 – Giovani dos Santos (BRA), 54min55seg/Leah Jerotich (QUE), 1h02min42seg

2016 – Giovani dos Santos (BRA), 52min55seg/ Angelina Tsere/(TAN), 1h02min04seg

2015 – Giovani dos Santos (BRA), 52min32seg/Natalia Sulle (TZA), 1h03min55seg

2014 – Giovani dos Santos (BRA), 53min51seg/Joziane Cardoso (BRA), 1h02min42seg

2013 – Giovani dos Santos (BRA), 53min15seg/Maurine Kipchumba (QUE),1h01min27seg

2012 – Giovani dos Santos (BRA), 57min04s/Maurine Kipchumba (QUE), 1h07min08s

2011 – Barnabas Kiplagat(QUE), 53m09s /Nancy Kipron(QUE), 1h02m41seg

2010 – Barnabas Kiplagat(QUE), 54min08s/ Bornes Kitur(QUE), 1h05min12seg

2009 – Nicholas Koech(QUE), 52min48s/Paskalia Chepkorir (QUE), 1h00min39s (recorde)

2008 – Nicholas Koech (QUE), 53min05s/ Nancy Kipron (QUE), 1h02min23s

2007 – Franck Caldeira, 53min13s/ Nancy Kipron (QUE), 1h02min41s

2006 – Franck Caldeira, 53min52/Lucélia Peres, 1h02min14

2005 – Lawrence Kiprotich (QUE), 52min23s (recorde)/ Lucélia Peres, 1h00min57s

2004 – Lawrence Kiprotich (QUE), 53min53s/ Lucélia Peres, 1h03min14s

2003 – Franck Caldeira, 52min49s/ Salina Kosgei (QUE), 1h02min20s

2002 – Vanderlei Cordeiro, 53min10s/ Márcia Narloch, 1h02min28s

2001 – David Cheruyiot (QUE), 53min07s/ Zeferina Baldaia, 1h02min12s

2000 – David Cheruyiot (QUE), 53min13s/ Cleuza Maria Irineu, 1h01min48s

1999 – Vanderlei Cordeiro, 52min30s/ Cleuza Maria Irineu, 1h02min05s