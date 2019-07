Volta Internacional da Pampulha confirmada para 8 de dezembro

Será a 21ª edição de uma das mais importantes provas de corrida de rua do país realizada em Belo Horizonte e, tradicionalmente, último desafio antes da Corrida Internacional de São Silvestre. #VoltadaPampulha #Corridaderua #BlogCorridaparatodos

Uma das lendas dessa prova é o mineiro Giovani dos Santos – que já venceu por seis vezes. Ele foi recentemente o campeão da Maratona do Rio e está numa ótima fase. Milhares de corredores de todo o país e do exterior percorrerão os 18k da prova em torno da Lagoa da Pampulha, com largada e chegada na Av. Antônio Abrahão Caran com Av. Coronel Oscar Paschoal, ao lado da arena do Estádio Governador Magalhães Pinto – Mineirão.

A programação de largada em 8 de dezembro começará às 7h43, com a categoria Cadeirante. Em seguida, a partir da 7h45, será a vez da Elite feminino, ficando a Elite masculino e geral a partir das 8h.

A Volta Internacional da Pampulha é sempre uma atração para os corredores, sejam eles profissionais ou amadores. Com percurso rápido e técnico, tem reunido número significativo de participantes, todos em busca de um lugar de destaque na competição. Há ainda o prazer de participar de um evento com um percurso agradável percorrendo uma das mais belas regiões da capital mineira. Uma das atrações do traçado é a catedral projetada pelo mestre Oscar Niemayer.

O evento está com inscrições abertas e o prazo vai até o dia 22 de novembro, ou até que o número máximo de vagas seja preenchido. Ela deverá ser feita no site oficial a 135 reais.

A 21ª Volta Internacional da Pampulha tem realização e organização da Globo e Yescom, com apoio especial da Prefeitura de Belo Horizonte e do Governo do Estado de Minas Gerais. A promoção e transmissão é da Globo. A supervisão é da Confederação Brasileira de Atletismo, Federação Mineira de Atletismo, IAAF e AIMS.