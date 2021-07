Volta SP 10K marca o retorno das corridas de rua em São Paulo

Programada na agenda de testes dos eventos-modelos do governo estadual, a corrida de rua Volta SP10K acaba de receber o apoio da Secretaria de Esportes do município e, se os números da pandemia do coronavírus continuarem a cair com a vacinação, ela marcará finalmente a retomada das corridas de rua em São Paulo no dia 29 de agosto. Serão apenas 1.200 vagas e as inscrições abrirão em 29 de julho no site da ABRACEO (Associação Brasileira de Corridas de Rua e Esportes Outdoor). A intenção é que seja realizada na Marginal Pinheiros, com largada no Parque do Povo, no Itaim-Bibi, na zona sul da capital paulista.

“Os apoios da prefeitura e do governo são super importantes para a realização deste evento-modelo de corrida de rua”, conta Paulo Carelli, presidente da ABRACEO, associação que está liderando a realização da prova. Ele explica que o percurso ideal, saindo do Parque do Povo e seguindo pela Marginal Pinheiros, está praticamente aprovado, mas ainda é preciso algumas autorizações da CET e da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. “Tudo está caminhando muito bem e estamos animados para construir esse retorno às corridas de rua com a realização deste evento, agora em um cenário mais seguro, com a aplicação das vacinas. Vamos torcer para os números de casos e mortes de COVID-19 continuarem a cair”, acrescenta Carelli. A prova será um dos 30 eventos-modelos anunciados pelo Governo de São Paulo para o segundo semestre, incluindo 14 eventos sociais, 12 de economia criativa, 2 esportivos e 2 de negócios.

Estruturada no início da pandemia, a ABRACEO vem ganhando força ao longo dos últimos meses. Formada por organizadores de eventos esportivos, com o objetivo de fortalecer e profissionalizar o setor no Brasil, a associação procura orientar e defender os interesses de seus afiliados junto aos órgãos competentes. A ABRACEO teve papel fundamental na elaboração dos documentos e agora cumprirá o papel de coordenadora da aplicação destas regras nas provas.

Como na corrida de verificação de protocolo realizada pela ABRACEO no Sambódromo no ano passado (foto acima), a Volta SP10K também terá várias regras de segurança sanitária, como realização de testes, para que sejam levantados dados de contaminação e monitoramento pós-evento. “Os protocolos dos eventos testes estão sendo coordenados pelo comitê do governo estadual, mas faltava este alinhamento com a prefeitura, já que a corrida será realizada em via pública”, acrescenta Carelli.

REGRAS

Todos os inscritos deverão testar negativo para Covid-19 até 48 horas antes da prova e apresentar o resultado do teste para a organização. Os membros da organização também serão testados. Além disso, todos os corredores serão monitorados pós-prova, assim como já foi feito em 2020, garantindo ainda mais segurança aos participantes. No acesso a área de largada, apenas poderão entrar os corredores e staff, que passarão por triagem com verificação de temperatura. Durante o período de permanência na arena, todos deverão usar máscaras nas áreas comuns (espaço da prova, largada e chegada). Marcas no solo, cones e unifilas serão utilizadas para estimular e garantir esse distanciamento nos locais de maior risco de aglomeração.

Haverá recipientes abastecidos com álcool gel 70% para higienização das mãos, instalados nos lugares de maior circulação de pessoas, de fácil visualização e acesso, bem como em número suficiente para atender a demanda e, que atendam também as necessidades dos portadores de deficiência, tais como pessoas com nanismo e cadeirantes. Além disso, pessoas com deficiências terão horários e locais exclusivos para atendimento. Mais informações referente ao percurso e entrega de kits serão divulgadas em breve.