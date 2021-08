Volta SP 10k: um modelo de corrida de rua possível

Depois de quase dois anos voltei a participar de uma corrida de rua. Neste domingo foi realizada a Volta SP 10k e a sensação foi de esperança. Fiquei com o coração quentinho de ter participado, corri 5k.

Vale dizer que não teve “jeitinho”. Todos os 1.200 participantes da corrida-modelo Volta SP 10k realizaram o exame PCR para poder retirar o kit de participação na véspera da prova. Tanto a retirada do kit quanto as largadas foram em ondas. Na arena nada de aglomeração muito menos na hidratação no trajeto. A organização foi perfeita e os corredores e corredoras fizeram bonito. Tomara que seja a primeira corrida de muitas.

Optei por comprar o teste do PCR no ato da inscrição, era possível levar o resultado de exame feito em até 72 horas antes da largada. Foi realizado no estacionamento da Decathlon Morumbi, que é aberto. Para retirar o kit o horário foi dividido pelo CPF. Após o exame, me indicaram uma cadeira para aguardar o resultado. Deu negativo o meu e de todos os inscritos. A enfermeira colocou uma pulseira verde no meu braço, que seria necessária para eu entrar na corrida, neste domingo, 29 de agosto de 2021.

O chip era daquele colado no número de peito e descartável. As largadas, em ondas, a partir das 7h, foram definidas pelo pace. A minha era a última. Fui de bike até o Parque do Povo, a 5km de casa. Cronometrei minha saída para chegar lá exatamente às 7h. Estava bem emocionada. Cheguei, guardei a bike na “árvore” em frente ao guarda-volumes e me indicaram o caminho para chegar na Pista Expressa da Marginal Pinheiros, sentindo Sul. Mediram minha temperatura, checaram minha pulseira. Deu tempo certinho.

Como era pouca gente, em nenhum momento houve paredões humanos ou muvuca na hora da hidratação. Para pegar água havia álcool em gel e máscara descartável para reposição. No trajeto de 5k, foram dois os postos de hidratação. O que é necessário já que correr de máscara é sufocante.

Um morador de rua muito simpático me desejou boa prova. Fora ele, apenas o locutor. Vi os fotógrafos George Gargiulo, Tião e Fernanda Paradizo, mas só o primeiro me reconheceu mascarada.

Confesso que em dois momentos abaixei a máscara para trocar o ar, e tomei a maior bronca do staff: “Suba a máscara”. Havia um homem de moto só para isso, além de ampla comunicação visual do uso obrigatório da máscara.

Enquanto finalizava os 2k, André Santana corria elegante para vencer os 5k. Ele é atleta da Sociedade Esportiva Palmeiras. Virando nos 3k, fui ultrapassada pelo Damião Souza, que venceu os 10k.

Ainda bem que São Paulo é chapa de São Pedro e a chuva deu uma trégua e até fez um friozinho, tempo maravilhoso para correr.

Após cruzar a linha de chegada ajoelhei-me para agradecer a Deus e Nossa Senhora por ter sobrevivido a esta pandemia interminável. E em respeito aos mais de meio milhão de mortos.

Sem abraço ou beijo, peguei minha medalha ensacada e um envelopinho de álcool em gel. Peguei minhas coisas no guarda-volumes tranquilamente, uma pessoa do staff indicava a baia vazia.

Sentei-me na grama para descansar um pouco. Será que eu estava em São Paulo mesmo? Nada de lixo espalhado, nada de gritaria ou muvuca. Avistei o presidente da Federação Paulista de Atletismo, Joel de Oliveira.

Ele me explicou que nenhum dos inscritos teve resultado positivo para coronavírus, e que uma parte vai ser chamada para refazer o teste em 14 dias, e que todos serão acompanhados eletronicamente, faz parte do protocolo desenvolvido em conjunto pela FPF, Abraceo, Secretaria Estadual de Esporte e Anvisa. E que a exigência de máscaras durante o trajeto da corrida é um dos pontos exigidos pela Anvisa, por conta da variante Delta e que semana passada ainda deixou o protocolo para a realização das corridas ainda mais rigoroso. “Os corredores estão de parabéns mostraram que estão comprometidos com o protocolo para que as corridas voltem em breve”, elogiou o presidente.

E lá do palco pediram para as pessoas se afastarem mais entre elas e cancelaram a premiação, para dispersar todo mundo. Foi o que fiz, voltei pedalando feliz da vida pra casa, com esperança de correr a São Silvestre no último dia do ano.

Para a ABRACEO (Associação Brasileira dos Organizadores de Corridas de Rua e Eventos Outdoor) o evento foi um sucesso. Desde a chegada, os protocolos já se mostraram bastante eficientes.

“Em outubro de 2020 nós realizamos uma Corrida de Verificação de Protocolos que nos ajudou a balizar como seria essa retomada e neste domingo nós mostramos que é possível promover corridas de rua de maneira segura. A Volta SP 10k foi um sucesso. Os atletas entenderam este novo momento e seguiram todas as diretrizes. Que seja a primeira de uma série de corridas para que o nosso setor volte a operar e os atletas possam desfrutar de momentos como os que vimos aqui em São Paulo”, avalia Paulo Carelli, Presidente da ABRACEO.

Além do Joel, estava o secretário Estadual de Esportes, Aildo Ribeiro, e secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Patricia Ellen da Silva. “Na semana que registramos o menor número de internações desde o início da pandemia, esta corrida foi um marco para a retomada dos eventos esportivos. Os corredores deram exemplo de que é possível correr de forma segura, respeitando protocolos e sem aglomerações. Uma corrida-modelo cujos aprendizados serão uma referência para São Paulo, para o Brasil e para o mundo”, ressalta Patricia Ellen da Silva.

10 km – Feminino:

1ª Lidiane Santos – 38min57s

2ª Rozilene Jesus – 39min22s

3ª Alice Fonseca – 39min41s

10 km – Masculino:

1º Damião Souza – 30min54s

2º Leonardo Olinda – 31min34s

3º Vanilson Neves – 33min31s

5 km – Feminino:

1ª Joice Pereira dos Santos – 20min06s

2ª Patricia Brasil – 20min35s

3ª Cintia Trisotti – 20min46

5 km – Masculino:

1º Andre Santana – 15min35s

2º Danilo Thomaz – 15min46s

3º Jucimario Silva – 15min48s

Com idealização da ABRACEO, a Volta SP 10K conta com a organização de empresas do setor de eventos, entre elas a Iguana Sports, Chelso Sports e Beta Sports. Com aval do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo, o evento-teste tem o apoio da Samsung, e-commerce Girafa, Movement e Decathlon. A prova segue uma série de diretrizes para avaliação do retorno das corridas de ruas presenciais e foi homologada pela FPA – Federação Paulista de Atletismo – através da obtenção de alvará, seguindo os protocolos sanitários determinados pela Secretaria Estadual de Saúde, assim como, o protocolo elaborado pela Abraceo apreciado pela Covisa

Sobre a ABRACEO:

Estruturada no início da pandemia, a Associação Brasileira de Corridas de Rua e Esportes Outdoor – ABRACEO – vem ganhando força ao longo dos últimos meses. Formada por organizadores de eventos esportivos, com o objetivo de fortalecer e profissionalizar o setor no Brasil, a associação procura orientar e defender os interesses de seus afiliados junto aos órgãos competentes. A ABRACEO teve papel fundamental na elaboração dos documentos e agora cumprirá o papel de coordenadora da aplicação destas regras nas provas.