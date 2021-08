Volta SP 10K: veja como vai ser a retirada do kit

Hum mil e duzentas pessoas vão correr neste domingão, 29 de agosto, na Volta SP 10K, um dos eventos- modelo do Governo Paulista. Sou uma delas e estou megafeliz! A prova será realizada nas imediações do Parque do Povo, na zona sul da capital, e a retirada do kit será neste sábado na Decathlon Morumbi, onde será realizado o teste de Covid (incluído no kit) ou entregue o resultado de exame feito em até 48h antes da prova. O resultado negativo é o alvará para participar da corrida, inclusive staff e parceiros. E o horário para a retirada do kit será em ondas, conforme o último número do CPF.

Não vejo a hora de fazer o teste e pegar meu peitoral, pena que meu CPF acaba em 9, vou ser uma das últimas! Vou correr o percurso menor, de 5k, não rendo muito quando corro de máscara, mas a emoção vai ser gigante. Será meu quarto PCR. O último fiz há uma semana, para ser acompanhante no hospital de uma pessoa muito querida que teve que se submeter a duas cirurgias. Também vou pegar um moletom lindo da corrida, quero guardar de recordação, como um alento, uma esperança que finalmente o fim desse pesadelo chamado incompetência do governo federal no enfrentamento da pandemia está chegando ao fim.

Com idealização da Associação Brasileira de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (ABRACEO), a Volta SP 10K contará com a organização de empresas do setor de eventos, entre elas a Iguana Sports, Chelso Sports e Beta Sports. Com aval do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo, o evento-teste conta ainda com o apoio da Samsung, e-commerce Girafa, Movement e Decathlon. A prova seguirá uma série de diretrizes para avaliação do retorno das corridas de ruas presenciais e será homologada pela Federação Paulista de Atletismo (FPA) – através da obtenção de alvará e seguirá os protocolos sanitários determinados pela Secretaria Estadual de Saúde, assim como, o protocolo elaborado pela Abraceo apreciado pela Covisa. “Estamos dando mais um passo para a retomada do setor de corridas de rua, uma atividade tão importante para a cidade de São Paulo. Em outubro de 2020 nós realizamos o primeiro evento-teste, com a Corrida de Verificação de Protocolos, e desde então, ampliamos ainda mais as medidas de segurança”, explica Paulo Carelli, presidente da ABRACEO.

O acesso ao local de prova será controlado, sendo vetada a presença de acompanhantes ou pessoas que não estejam trabalhando no evento. A triagem para acesso aos locais comuns contarão com medição de temperatura infravermelho e só poderão acessar os atletas que estiverem em perfeitas condições de saúde e fora dos grupos de risco. Todos os corredores serão monitorados durante 14 dias após o evento-teste, assim como ocorreu na prova de 2020.

Durante todo o período de permanência na arena, todos deverão usar máscaras, inclusive na largada, chegada e durante todo o percurso. Está vetado correr sem o uso de máscara. Marcas no solo, cones e unifilas serão utilizadas para estimular e garantir esse distanciamento nos locais de maior risco de aglomeração. As largadas serão realizadas a partir das 7h, seguindo o formato de ondas. Serão até 120 atletas largando por vez a cada 1 minuto. Antes que alguém pergunte vou correr com a máscara da Insider, top e bermuda da (Authen) e calçar o Racer Silva (Fila). Serão disponibilizados recipientes abastecidos com álcool gel 70% para higienização das mãos, instalados nos lugares de maior circulação de pessoas, de fácil visualização e acesso, bem como em número suficiente para atender a demanda e, que atendam também às necessidades dos portadores de deficiência.

Retirada de Kits:

Os inscritos deverão comparecer a Decathlon Morumbi (Av. Duquesa de Goiás, 381 – Real Parque, São Paulo – SP, 05686-001) nos horários condizentes ao final do CPF. As entregas serão no sábado, 28 de agosto, das 10h às 19h. O escalonamento será feito da seguinte forma: 10h às 12h – final do CPF 1 e 2; 12h às 14h – final do CPF 3 e 4; 14h às 16h – final do CPF 5 e 6; 16h às 18h – final do CPF 7 e 8; 17h às 19h – final do CPF 9 e 0.