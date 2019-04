Vulcabras Azaleia inicia produção de Under Armour no Brasil

A primeira produção de Under Armour made in Brasil acaba de sair das esteiras da fábrica da Vulcabras Azaleia em Horizonte-CE. #UnderArmour #mercado #licenciamento #calçadoesportivo #corridaderua

O acordo de licenciamento entre as duas empresas foi concretizado em outubro de 2018, incluindo a criação e o desenvolvimento de produtos específicos para o consumidor local. Criados pela Vulcabras em parceria com a Under Armour global, os produtos foram desenvolvidos especialmente para o mercado brasileiro. A comercialização começa no fim de abril.

Com os novos produtos, a companhia brasileira, especialista em gestão de marcas esportivas, avança sobre o segmento de produtos premium. “É uma das maiores e mais inovadoras marcas para performance esportiva. Pretendemos ampliar sua distribuição em todo o país”, afirma Pedro Bartelle, CEO da Vulcabras Azaleia.

“O mercado brasileiro é enorme e altamente disputado por marcas globais. Nós estamos aliando nossa expertise em gestão, fabricação e comercialização à alta tecnologia da terceira maior marca do mundo”, comenta o executivo. Da nova coleção, 28 modelos são globais, e seis específicos para o mercado nacional. “O brasileiro gosta de tecnologia aparente, aspecto que é valorizado nesses novos produtos”, explica.

A Under Armour nasceu em Baltimore (EUA) há 23 anos, fazendo equipamentos esportivos para praticantes de futebol americano. Na época foi considerada a nova Nike. Rapidamente foi ampliando sua produção para corrida de rua e futebol, de calçados e roupas. No Brasil, a marca veste os times de futebol Fluminense e Sport; e os times de e-games: MIBR e Aquarela Runaways. Também patrocinam a super modelo Gisele Bündchen e o marido dela Tom Brady (jogador de futebol americano).

Corrida de rua – O destaque nos seis modelos nacionais é a Charged Cushioning, tecnologia de amortecimento com duas camadas de EVA que interagem para proporcionar proteção contra o impacto, gerando a energia necessária para impulsionar a corrida de rua.O formato geométrico do solado permite a substituição da placa estabilizadora por um solado com estabilidade integrada, resultando em calçados mais leves e com maior eficiência no amortecimento. A Charged Cushioning foi desenvolvida em parceria com a Dow Chemical*, criando uma combinação de polímeros exclusiva para Under Armour, e está em quatro modelos de running e dois de sportstyle.

A Vulcabras Azaleia é dona da feminina Azaleia e da Olympikus, maior marca esportiva brasileira e líder na venda de tênis no país. Possui 15 mil colaboradores em três fábricas (Horizonte-CE, Itapetinga-BA e Frei Paulo-SE), um centro de desenvolvimento (Parobé-RS) e duas unidades administrativas (São Paulo-SP e Jundiaí-SP).