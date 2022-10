Wave Rider, novo nome do tênis de corrida ProRunner

Há dois anos, a Vulcabras anuciou ter licenciado a marca Grendene por três anos. Tá, mas o que isso tem a ver com o ProRunner da Mizuno, o tênis de corrida de rua mais adorado da marca japonesa pelos corredores brasileiros? Tudo. Há 26 anos, quando a marca trouxe o modelo ao Brasil, fizeram uma pesquisa de nomes e, naquela época, o chinelo Rider era um ícone de vendas. Globalmente, o ‘novo’ modelo da Mizuno se chama Wave Rider e por isso, decidiram mudara o nome para ProRunner apenas no Brasil. Agora, a 26ª edição resgata o nome global – Wave Rider. E para marcar a mudança do nome, a Mizuno realizou um treinão na Cidade Universitária paulistana para convidados no sábado, 8 de outubro. Aliás, a marca montou um espaço de experiência na Raia da USP, aberto ao público, com empréstimo de tênis de corrida para testar lá, que vai funcionar todo sábado, até 7 de dezembro, das 7h às 11h.

A Mizuno, que foi fundada há 116 anos, negociou por no mínimo dez anos o uso do nome Wave Rider com a Grendene. Aqui no Brasil, as duas marcas estão sob o mesmo guarda-chuva – a Vulcabras. Rogério Barenco, gerente geral da Mizuno no Brasil, explicou que manter o nome ProRunner, que caiu no gosto do brasileiro, resultava em alguns passos a mais na cadeia produtiva. “Como o tênis sempre foi fabricado com o nome Wave Rider, e a produção é internacionalizada, tínhamos que encomendar um lote pré-definido com antecedência e fazer aqui a troca do nome do tênis, tirar a marca global e colocar a brasileira. Com essa mundaça, a logística fica mais fácil”, explicou o executivo.

Vamos as atualizações. O Wave Rider 26 (R$ 999,99) possui uma nova estrutura de entressola, com mais amortecimento, estabilidade e retorno de energia, devido a utilização das tecnologias Mizuno Enerzy e Mizuno Wave em formato de placa de PEBAX biodegradável. Seu cabedal é feito em “one piece” de Jaquard Mesh, o que proporciona maior respirabilidade e conforto. O modelo conta também com as tecnologias X10, um composto de borracha com carbono, que oferece maior durabilidade e aderência durante toda sua corrida. O Wave Rider 26 tem ainda a versão SSW (Smooth Stretch Woven), que tem como diferença a construção do cabedal, feita em tecido plano com elastano, fator que proporciona maior firmeza e conforto para os pés.

Testei o modelo no treinão. O WaveRider é bem confortável e fresquinho, com bastante amortecimento. Corremos 4km na raia da USP, é daquele tipo de tênis que você esquece que está calçado. Ótimo para rodagens. O contraforte é rígido, o que é bom para quem aterrisa com o calcanhar na passada, segura bem o tornozelo. O modelo que testei é branco, com detalhes em azul escuro, foi fabricado no Vietnã e traz o nome na lateral externa e na lingueta. Foi meu segundo treino pós-lesão. Não senti nenhuma dor nos joelhos. Por ordem do ortopedista, tenho que usar sempre tênis com amortecimento superior. E agradeço a companinha da Lena Castelon e da Gabi Mota, que foram comigo no trotinho – devagar e sempre.

“O Wave Rider 26 é o tênis mais versátil da categoria de running da Mizuno e agrada facilmente corredores de diferentes níveis de performance em diversos tipos de treino. A marca sempre teve um cuidado especial nas atualizações deste modelo e para a 26ª versão não foi diferente. Além do design totalmente renovado, mais moderno, atendendo a um dos principais objetivos da marca de se conectar com o consumidor mais jovem, a versão entrega um alto nível de amortecimento com mais maciez, sem abrir mão da estabilidade, dois atributos chave para os nossos tênis de performance, além da sensação de propulsão característica. O Wave Rider está ainda melhor com um novo formato da Placa Wave e um novo design do outsole”, conta Daniel Sarraf, gerente de marketing da Mizuno, que fez uma apresentação no evento. Em breve, a Mizuno vai divulgar os modelos Wave Rider 26 edições limitadas das maratonas de m edições de Amsterdã e Honolulu, duas provas patrocinadas pela marca.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS MIZUNO WAVE RIDER 26

Pisada: Neutra

Peso: 285g (o peso do produto varia de acordo com a numeração)

Drop: 12mm

Preço sugerido: R$ 999,99