Wave Sky 3, um tênis de corrida para quem busca conforto

A Mizuno lança a nova versão do tênis de corrida mais confortável já desenvolvido pela marca, o Wave Sky 3, com a tecnologia de solado XPOP que proporciona ainda mais conforto, sensação de leveza e a recuperação do EVA mais rápida após a prática esportiva.

A marca japonesa garante que o modelo dura mais que a versão anterior, oferece amortecimento com máximo conforto e maior retorno de energia. O novo Mizuno Wave Sky 3 está disponível para venda no e-commerce e em lojas de artigos esportivos de todo país a partir de julho, com preço sugerido de R$ 799,99 e o Mizuno Waveknit Sky 3 R$ 899,99 (cabedal tipo tricotado).

Modelo indicado para atletas que buscam amortecimento, entrega de extremo conforto e segurança durante a prática esportiva. “Com a tecnologia XPOP desenvolvida para o Mizuno Sky 3, e a Foam Wave, lançaremos no mercado um modelo revolucionário no quesito conforto e eficiência. Essas características poderão ser sentidas nitidamente pelo consumidor durante a prática esportiva.”, diz Felipe Gentil, gerente geral de Marketing da Mizuno Brasil.

Fazendo parte da família Wave Sky 3 a Mizuno lança a linha de roupas femininas e masculinas, voltada para corrida, com produtos desenhados para auxiliar na mobilidade e conforto por meio de tecidos funcionais e resistentes. Os produtos possuem características como: bolsos na lateral que facilitam a mobilidade durante a prática, recortes em posições estratégicas que facilitam a respirabilidade, costuras que evitam o atrito com a pele, além de produtos com design moderno que possibilitam a extensão de uso.

Ficha técnica MIZUNO WAVE SKY 3

pisada: neutra;

tipo de amortecimento: máximo;

drop:10mm;

medidas da entressola: 20 – 30mm;

peso: masculino 310gr; feminino 240gr;

tecnologia: XPOP e Mizuno Foam Wave (U4iCX + U4iC);

tamanhos disponíveis: 34 ao 46;

preço sugerido: R$ 799,99; Knit R$ 899,99.