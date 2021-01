Websérie mostra corredores de rua que estão na linha de frente do combate à pandemia

Maratona do Rio lança #CorremosJuntos, websérie que conta a história de sete corredores de rua que são profissionais da saúde e atuam na linha de frente no combate à pandemia. Este projeto faz parte da 5ª edição da ‘Maratona com Arte’, que inclui ainda uma exposição em fevereiro para colorir a cidade com tênis gigantes grafitados em homenagem à luta dos agentes contra a COVID-19.

Dividida em sete episódios, de aproximadamente sete minutos cada, a série vai ao ar no site oficial da Maratona com Arte (www.maratonadorio.com.br/maratonacomarte) e no Instagram da Maratona do Rio (@maratonadoriooficial), retratando a história de cada um dos agentes de saúde que trabalham em plantões, ações com a comunidade, pesquisas científicas e atividades que possam aliviar os sintomas das doenças psicológicas causadas pela pandemia. Além da websérie, o projeto terá a exposição ‘Maratona de Parede’ que, em fevereiro, vai tomar a capital fluminense com tênis gigantes grafitados em homenagem aos mesmos profissionais.

Em cada episódio da série #CorremosJuntos, o público vai conhecer um pouco mais da vida dos agentes, que nas horas vagas correm, seja para aliviar o estresse ou treinando para a Maratona do Rio, como a psicóloga Carol Vieira, que trabalha no atendimento à PMs com COVID-19 e que desenvolveram transtornos de ansiedade por medo da contaminação. Outro corredor que terá sua história retratada na série é o – que vem desenvolvendo pesquisas relacionadas ao coronavírus. Os médicos Matheus Cabral e Dyego Waldeck estão vivendo o dia a dia da pandemia ao longo dos últimos meses no trabalho em UTIs e emergências, assim como a técnica de enfermagem que atua na UPA de Senador Camará, e também farão parte da produção. Completam a lista de homenageados a farmacêutica Iris Guia e a agente de saúde Miriam Alves.

Para a diretora de Marketing da Maratona do Rio, Fernanda Cozac, a homenagem é uma forma de agradecimento. “Muitos profissionais da saúde estão lidando diariamente com as dores causadas pelo coronavírus. Contar a história desses agentes da saúde, é uma forma de ressaltar a importância do trabalho deles para a sociedade e em nome de toda população, agradecê-los”, explica. A Maratona com Arte é patrocinada pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Bondinho Pão de Açúcar, Estácio e Movida, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura – Lei do ISS.

Homenageados

Carol Vieira – Psicóloga

https://www.instagram.com/carolultramaratonista/?hl=pt-br

Psicóloga, desde o começo da pandemia tem trabalhado no atendimento de PMs com COVID-19, problemas com ansiedade e medo por contaminação. É corredora e participa desde 2018 da Maratona do Rio. Atleta amadora com bons resultados, pódios e tempos. Mas tem como maior objetivo se manter saudável física e mentalmente através da corrida.

Marcus Ferrassoli – Biólogo

https://www.instagram.com/ferrassoli/?hl=pt-br

Biólogo e pesquisador, está atuando em pesquisas científicas sobre a COVID-19. É atleta amador e participou de diversas provas de corrida de rua desde 2012. Performance dos 21km, desde 2019 vem se preparando para correr sua primeira Maratona.

Matheus Cabral – Médico

Trabalha como plantonista em emergência e terapia intensiva e começou a ter contato com a COVID-19 logo no início da pandemia, onde viveu plantões com os ânimos à flor da pele, muito comprometimento e exaustão. Desde jovem pratica artes marciais e corrida, mas sempre teve a corrida como um esporte secundário. Há cinco anos deu ênfase aos treinos e começou a participar de corridas amadoras. Participou de quatro meias maratonas e diversas corridas de curta e média distância.

Dyego Waldeck – Médico de urgência e emergência

https://www.instagram.com/drdyegowaldeck/

Médico de emergência, trabalha em hospital de Bangu. Atuou no auge da pandemia como socorrista e está na linha de frente do combate ao coronavírus. Na época de faculdade pesava mais de 150kg, fez cirurgia bariátrica e teve na corrida o melhor exercício para seguir saudável.

Aline Pimentel – Técnica em enfermagem

https://www.instagram.com/aline.pimentel.nascimento/

Técnica em enfermagem, trabalha na UPA Senador Camará e no hospital Memorial da Cruz. Está na linha de frente da COVID-19 e mora com filho e mãe. Seu filho é cadeirante e ela, que diz não ser atleta, começou um projeto pessoal de correr provas com ele.

Iris Guia – farmacêutica

https://www.instagram.com/viverecorrer/?hl=pt-br

Farmacêutica e estudante de medicina. Em 2015 começou a correr em busca de emagrecimento e se apaixonou pelo esporte. Em outubro de 2016 criou o perfil @viverecorrer, o que trouxe ainda mais motivação, por ver que as pessoas se estimulavam ao acompanharem a sua jornada.

Miriam Alves – agente de saúde

Além de trabalhar em clínica de família local, desenvolve um trabalho entregando quentinhas a moradores de rua pelo centro da cidade. Com o agravamento dos problemas sociais em decorrência da pandemia, Miriam começou a distribuir refeições, chegando a fazer 660 em um momento de pico. Toda semana distribui por volta de 450 refeições com a ajuda de sua irmã e de doações