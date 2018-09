Wellington Bezerra acaba com jejum brasileiro na Dez Milhas Garoto

O Brasil não vencia esta tradicional corrida de rua capixaba há oito anos. No feminino, a queniana Esther Kakuri foi bicampeã. Entre os amadores, uma grande festa que teve até pedido de casamento na chegada. #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

Os milhares de corredores inscritos na edição 2018 confirmaram o sucesso da prova, realizada desde 1989. Criada para celebrar o aniversário de 60 anos da Garoto, a Dez Milhas Garoto tem chancela da CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) e FECAt (Federação Capixaba de Atletismo) e organização da Yescom, empresa responsável pela Maratona Internacional de São Paulo, Meia Maratona do Rio e Corrida de São Silvestre, entre outras grandes competições.

O pernambucano Wellington Bezerra da Silva dominou a tradicional Dez Milhas Garoto na manhã deste domingo (2) e acabou com uma hegemonia africana de quase uma década. O fundista da equipe mineira Cruzeiro completou os 16 quilômetros entre Vitória e Vila Velha em 48min55s, mais de um minuto à frente do seu parceiro de clube, Gilmar Silvestre Lopes, que repetiu o vice-campeonato, e superou dois fortes concorrentes do Quênia Geofry Kipchumba e Paul Kipkemoi Kipkorir. O capixaba Valério de Souza Fabiano, completou o pódio masculino.

A queniana Esther Chesang Kakuri conquistou o bicampeonato, em 57min18, um minuto à frente da etíope Meseret Gezahegn Merine. A melhor brasileira foi a atleta do Cruzeiro Franciane dos Santos Moura, terceira colocada, seguida de Rejane Bispo da Silva e Mirela Saturnino Andrade. A última brasileira a subir no degrau mais alto do pódio foi há 11 anos, com Edinalva Laureano da Silva.

“Prova difícil, na descida da ponte eu saí e o queniano tentou me acompanhar mas não conseguiu. Aí segui forte porque estou bem preparado. Foi um ótimo teste para meu próximo desafio, a Maratona de Berlim, no dia 16 deste mês. Estou feliz por levar este título para Pernambuco e ter sido o primeiro brasileiro a ganhar depois do Marilson dos Santos em 2010”, explicou o campeão. Após a maratona major de Berlim, Wellington quer fazer uma preparação específica para a Volta da Pampulha, em Belo Horizonte, e para a São Silvestre, ambas em dezembro.

A 29a edição da Dez Milhas Garoto pintou de amarelo a orla de Vitória, que amanheceu nublada, mas logo foi dominada pelo sol. Milhares de corredores largaram às 8h da manhã, na Praia de Camburi, com temperatura em torno de 20 graus. A Elite Masculina subiu junto a Terceira Ponte, que liga as duas cidades, e na descida, no sexto quilômetro, Wellington forçou o ritmo e começou a abrir. Aumentou sua vantagem e correu sozinho pelas ruas de Vila Velha até chegar em frente da fábrica da Chocolates Garoto para fazer uma grande festa e ser aplaudido por centenas de pessoas que lotavam as arquibancadas.

Queniana é bicampeã – A queniana Esther Kakuri impediu que o domingo fosse totalmente verde e amarelo. Ela seguiu no pelotão de Elite até o quilômetro 12 e começou a abrir, conquistando o bicampeonato sem muita dificuldade. “Me senti bem, apesar do calor, e não tive dificuldade por que já conhecia o percurso. Estou muito feliz pelo título”, resumiu Esther, que também foi campeã da Meia Maratona do Rio, no início de junho.

Franciane dos Santos Moura estava feliz com sua estreia na Dez Milhas Garoto. “Acompanhei as africanas até próximo do final, mas aí elas abriram. É difícil vencê-las, mas não é impossível. É preciso treinar mais para isso. Mesmo assim ser a melhor brasileira foi muito bom”, afirmou a paraense radicada em Manaus.

Pedido de casamento – A Dez Milhas Garoto é uma grande festa dos amadores e nesta edição teve até uma situação inusitada. Assim que cruzou a linha de chegada Tales se ajoelhou e pediu Jade em casamento. Surpresa, ela aceitou e ambos se abraçaram e começaram a ser comemorados pelos amigos que estavam em volta. “Nos conhecemos na corrida, nos apaixonamos e nada mais justo do que eu pedi-la em casamento aqui na Dez Milhas Garoto”, relembrou Tales. A data vai depender da namorada. “Acredito que vamos correr a próxima Garoto como noivos e o casamento sairá depois”, antecipou Jade.

Resultados:

Elite Masculina

1- Wellington Bezerra da Silva (Cruzeiro) – 48min55s

2- Gilmar Silvestre Lopes (Cruzeiro) – 50min11s

3- Geofry Kipchumba (Quênia) – 50min15s

4 – Paul Kipkemoi Kipkorir (Quênia) – 50min27

5 – Valério de Souza Fabiano (Cruzeiro) – 50min38s

Elite Feminino

1 – Esther Chesang Kakuri (Quênia) – 57min18s

2 – Meseret Gezahegn Merine (Etiópia) – 58min18s

3 – Franciane dos Santos Moura (Cruzeiro) – 58min33s

4 – Rejane Bispo da Silva (File/Marcia Narloch) – 58min57s

5 – Mirela Saturnino Andrade (Marinha do Brasil) – 59min43s

Cadeirante Masculino

1- Leonardo de Melo – 46min50s

2- Edicarlos Cerqueira dos Santos – 54min17s

3- Marcos Vinicius Barcellos da Silva – 1h05min23s

Cadeirante Feminino

1- Vanessa Cristina de Souza (Fast Wheels) – 46min50s

2- Josiane Nowacki – 1h08min53s

3- Angelina Nascimento da Silva – 1h35min25s

Campeões

1989 – Delmir Alves dos Santos (RJ),50min28s/ Nerci Freitas Costa (RJ),1h04min19s

1990 – Severino J. da Silva (SP),46min42s/ Sônia Márcia Rodrigues (MG),56min42s

1991 – Luís Antônio dos Santos (RJ), 45min49s/ Silvana Pereira (SC), 53min06s

1992 – Delmir Alves dos Santos (RJ), 50min95s/ Viviany Anderson (MG), 1h0min48s

1993 – Luís Antônio dos Santos (RJ), 47min45s/ Silvana Pereira (SC), 56min48s

1994 – Tomix Alves da Costa (MG) – 48min25s/ Silvana Pereira (SC), 57min35s

1995 – Adalberto B. Garcia (SP), 47min21s/ Viviany Anderson (MG), 56min24s

1996 – Delmir Alves dos Santos (SP), 48min04s/ Maria de Lourdes da Silva (BA), 56min18s

1997 – Ronaldo da Costa (MG), 47min21s/ Risoneide Wanderley (SP), 56min43s

1998 – John M. Gwako (Quênia), 47min19s/ Márcia Narloch (RJ), 55min41s

1999 – John M. Gwako (Quênia), 47min23s/ Viviany Anderson Oliveira (MG), 55min41s

2000 – Joseph Waweru (Quênia), 47min24s/ Márcia Narloch (RJ), 55min52s

2002 – Marilson Gomes dos Santos (DF), 47min41s/ Márcia Narloch (RJ), 55min10s

2003 – Valdenor Pereira dos Santos (PI), 48min 58s/ Márcia Narloch (RJ), 56min01s

2004 – Marilson Gomes dos Santos (DF), 47min53s/ Márcia Narloch (RJ), 56min25s

2005 – Franck Caldeira (MG), 48min23s/ Márcia Narloch (RJ), 56min20s

2006 – Marilson Gomes dos Santos (DF),47min39s/ Lucélia Peres (MG), 55mim23s

2007 – Clodoaldo G da Silva (DF), 48min44s/ Edinalva Laureano da Silva (PB), 55min49s

2008 – Willian Gomes (MG), 48min39s/ Nancy Jepkosgei Kipron (Quênia), 56min24s

2009 – Franck Caldeira (MG), 47min58s/ Meseret Heilu (Etiópia), 56min05s

2010 – Marilson Gomes dos Santos (RJ), 47min45s/ Eunice Kirwa (Quênia), 55min11s

2011 – Kimutai Kiplimo (Quênia), 48min05s/ Eunice Jepkirui Kirwa(Quênia), 55min43s

2012 – Joseph Aperumoi (Quênia), 47min01s/ Rumokol Chepkanan(Quênia), 54min13s

2013 – Edwin Kipsang Rotich (Quênia), 47min00s/ Nancy Kipron(Quênia), 55min16s

2014 – Leul Gerbresilase Aleme (Etiópia), 47min18s/ Delvine Meringor (Quênia), 57min08s

2015 – Edwin Kipsang Rotich (Quênia), 47min42s/Delvine Meringor (Quênia), 54min50s

2016 – Joseph Aperumoi (Quênia), 47min29s/Consolata Cherotich (Quênia), 59min49s

2017 – Belete Tola (Etiópia), 48min14s/Esther Kakuri (Quênia), 57min40s

2018 – Wellington Bezerra da Silva (Brasil), 48min55s/Esther Kakuri (Quênia), 57min18s