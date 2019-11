Whindersson quer ser jogador de futebol

Dia desses tive o prazer de assistir um bate-papo com um dos maiores youtubers do mundo, o piauense Whindersson Nunes, no lançamento do Kwai, app chinês para edição de vídeos para WhatsApp. E para minha grata surpresa, ele adora esportes, prática que incluiu na rotina como um hábito saudável. #esporte #saúde #whinderson #blogCorridaParaTodos

Quis o destino e muito empenho pessoal, que este jovem de Palmeira do Piauí alegrasse primeiro a família, depois os amigos e o mundo – via YouTube. O astro da paródia “Qual a senha do Wi-Fi?” caiu no gosto da molecada e estourou no YouTube transformando a vida do comediante, com quase 40 milhões de inscritos no canal, que agora começa a mirar outro público, o do esporte.

Fã declarado de Esquiva Falcão, boxeador brasileiro medalha de prata na Olimpíada de Londres, bronze no Mundial de 2011 e um dos fortes candidatos ao cinturão de ouro dos pesos-médios de 2020, Whindersson não se conforma que as TVs abertas não exibam as lutas de boxe ao vivo. “Não dá para acreditar que num país como o Brasil, que tem tradição no boxe, as lutas não sejam transmitidas ao vivo na TV”, disse Whindersson, que pratica boxe.

O esporte entrou na vida dele para equilibrar a mente, para “fortalecer a saúde mental” e superar de vez uma depressão. “Gosto muito de esporte e inclui na minha rotina, como um hábito saudável. No esporte sua mente se abre, você conhece outras pessoas”, conta.

Da mesma forma que incluiu o boxe e acabou encarrando sua primeira luta amadora e com vitória, Whindersson antecipa que está criando um projetinho para ser um jogador de futebol. “Primeiro vou treinar forte para depois poder atuar num time de verdade. Para fazer meus personagens parecerem reais, tenho que ter um olhar de dentro, ter consciência de como funciona, aprender as expressões, mergulhar nesse mundo, como fiz com o boxe”, explica.

Com certeza todos têm a ganhar com a imersão de Whindersson no esporte. Na luta com certeza ele já está dominado, no futebol deve acontecer o mesmo e tomara que ele foque na corrida de rua também.

Confira abaixo o vídeo da luta