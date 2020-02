O Strava, plataforma esportiva com mais de 50 milhões membros, sendo mais de 6,5 milhões no Brasil, divulgou terça-feira (18), estudo global sobre a motivação dos corredores em todos os tempos, o “Why We Run”. #Pesquisa #Strava #BlogCorridaParaTodos #kudos

“A corrida de rua é um fenômeno no Brasil com um número crescente de provas e participantes. A pesquisa Why We Run mostra alguns dos motivos disso, como a questão da saúde, que é muito importante por aqui. Outro dado muito interessante entre os brasileiros é que somos o país que mais ama o momento de cruzar a linha de chegada”, afirma Rosana Fortes, country manager do Strava no Brasil.

Estar motivado é o desafio mais antigo relacionado à saúde e exercícios físicos. Pensando nisso, o Strava reuniu dados de uma pesquisa global com 25 mil corredores para explorar as reais motivações que fazem alguém começar e continuar correndo. Os entrevistados de nove países da América do Norte, América do Sul, Ásia e Europa demonstraram que os corredores de rua em todo o mundo compartilham muitos traços em comum, mas as motivações e recompensas dos atletas diferem entre as regiões. A saúde é a principal preocupação e motivador dos corredores de todo o mundo. Mais de 80% dos participantes citaram pelo menos uma motivação física quando perguntado por que começaram a correr, como ser mais saudável, ficar mais forte ou ter mais energia.

Pensando em uma corrida como todo, o brasileiro se destaca em diversos aspectos em relação à média global. Aqui amamos planejar rotas (27% versus 22% da média global), acordamos empolgados com o despertador (17%, contra 8% do resto do mundo), e amamos a primeira milha (1,6 km) percorrida mais do que os demais países pesquisados (15% versus 11%); 55% dos brasileiros gostam de correr pela manhã, contra 48% da média global. Nos fins de semana essa média cresce para 76% no Brasil, contra 67% no mundo.

No entanto, o quesito ladeira acima não é uma unanimidade nacional – 13% dos brasileiros gostam versus 17% dos outros países – único critério avaliado em que os brasileiros ficaram atrás da média global. E quase três vezes mais corredores no mundo (34%) disseram que toleram a primeira milha(1,6 km) mais do que amam (11%). Tô nesse grupo, os primeiros dez minutos são horríveis para mim….

O brasileiro também ama a parte final da corrida (50% versus 37% da média global), e ama ainda mais a linha de chegada (70% – a média global é de 63%). Altamente sociável, o brasileiro também dá mais Kudos (os likes do Strava) do que os outros usuários: 30% dos atletas do Brasil amam receber os Kudos, já a média global é de 25%.

Além disso, o Strava identificou cinco perfis de corredores e motivações principais para cada um deles. O perfil mais comum é o de “corredores relutantes” (28%) seguidos dos “corredores fitness” (22%). No meio deste gráfico estão os “corredores aplicados” (20%) e, a medida que o rendimento aumenta o percentual diminui, “corredores conscientes” (16%) e “corredores apaixonados” (14%). Sou metade fitness e metade apaixonada. E vocês??

Outros insights:

Problemas de saúde : 22% dos brasileiros citaram um problema de saúde como o motivo pelo qual começaram a correr (contra apenas 2% nos EUA); Imagem do corpo : 30% dos participantes do mundo citaram a melhora da imagem corporal como motivo para começarem a correr (os alemães se destacaram, com 47%, e o Brasil apareceu em um surpreendente quinto lugar, com apenas 32%); Ficar mais forte : Quase metade dos entrevistados nos EUA (48%) disse que tornar-se mais forte era um motivo essencial para correr. O Brasil ficou em último, neste quesito, dentre os países pesquisados, com 21%; Combate à ansiedade : 15% dos japoneses pesquisados dizem que correm porque isso ajuda a sentir menos ansiedade e depressão. No Brasil foram 5% e na Alemanha 3%.



Metas motivam mais do que a culpa: Metas (41%) e planos de treinamento (41%) motivam os corredores mais do que a culpa (15%), e também de tirar uma responsabilidade da lista (12%).