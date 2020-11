Wings for Life World Run 2021 abre as inscrições

Corrida de rua global, sem linha de chegada fixa e que reverte todo o valor das inscrições para pesquisas em prol da cura da lesão na medula espinhal, a Wings for Life World Run estará de volta em 2021. As inscrições acabam de abrir e os corredores do mundo inteiro já podem se cadastrar para a oitava edição da prova, que acontecerá dia 9 de maio em dezenas de países ao mesmo tempo.

De modo especial, os primeiros 10 mil inscritos receberão uma camisa exclusiva do evento. Os cadastros podem ser feitos pelo link https://www.wingsforlifeworldrun.com/pt-br/registration/app/register/login#register .

Com conceito inovador e já realizado desde 2015, a prova no Brasil acontecerá por meio do aplicativo oficial da Wings for Life World Run, disponível aos sistemas Android e iOS. No momento da largada, às 8h (horário de Brasília), basta escolher um local adequado à corrida, checar as recomendações de saúde para o mesmo naquele momento, correr e acompanhar o desempenho pelo app. Após 30 minutos, o Catcher Car (carro perseguidor) virtual inicia a sua trajetória. O último a ser ultrapassado pelo veículo online, que terá velocidade aumentada progressivamente em tempo real, vence. Além disso, o resultado aparecerá na lista global dos participantes.

“Temos um software que desenvolvemos continuamente há cinco anos, portanto, para nós, a corrida virtual não é um território novo. Além de rastrear ao vivo ou medir distâncias para o Catcher Car, há também funções de compartilhamento às mídias sociais e experiência de áudio projetada para informar, entreter e motivar os participantes em tempo real”, afirma Colin Jackson, um dos organizadores do evento.

Criada em 2014, a Wings for Life World Run já reuniu mais de 700 mil corredores de 195 nacionalidades, que juntos percorreram cerca de 7 milhões de quilômetros. Desde então, já foram arrecadados € 30 milhões, totalmente destinados às pesquisas em prol da cura de lesão medular.

Inclusiva, a prova é feita para cadeirantes, corredores amadores e até ultramaratonistas. Todos juntos pela causa mais importante: arrecadar fundos em prol da cura da lesão na medula espinhal. Por conta da crise sanitária global, a Wings for Life World Run seguirá os mais rígidos protocolos preventivos, seguindo as recomendações da OMS.