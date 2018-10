Wings for Life World Run confirma etapa 2019 no Rio

Cidade maravilhosa receberá a sexta edição do evento no dia 5 de maio de 2019; as inscrições já estão abertas. #corridaderua #BlogCorridaParaTodos #corridabeneficente

Cem por cento do valor arrecadado com as inscrições são revertidos para as pesquisas da cura da lesão na medula espinhal. A partir desta quarta-feira (3), os interessados podem se inscrever e começar a ser parte dessa causa por um valor promocional de R$120, por tempo limitado.

Depois de reunir mais de meio milhão de atletas ao redor do mundo nos últimos cinco anos, a Wings for Life World Run, corrida que acontece simultaneamente em diferentes países e que não tem linha de chegada, voltará ao Brasil pelo sexto ano consecutivo, retornando ao Rio de Janeiro em 2019. Confirmada para o dia 5 de maio, a corrida já passou por Florianópolis (SC), em sua estreia em 2014, por Brasília (DF) nos três anos seguintes, e estreou na cidade maravilhosa neste ano. As inscrições para a próxima edição já estão abertas no site: https://www.wingsforlifeworldrun.com/br/pt-br/rio-de-janeiro/

Essa corrida de rua é uma festa. Trajeto plano e desafiador, já que cada um determina o quanto quer correr. Este ano queria correr 5km, corri quase 7. A prova só acaba quando você é ultrapassado pelo carro da organização, que larga 30 minutos depois, bem devagar. É o chamado “Catcher Car” (carro perseguidor) que vai aumentando a velocidade gradativamente, alcançando um por um. O último a ser ultrapassado pelo veículo é o campeão do evento.

O Rio se juntará a outras cidades do mundo todo que largarão ao mesmo tempo, independentemente do fuso horário. No ano passado, quatro mil pessoas correram pelas ruas cariocas, saindo da praia do Recreio e passando por toda a orla, incluindo Barra da Tijuca, Ipanema e Copacabana. Elas puderam vivenciar o conceito inovador da prova, que é conhecida por não ter uma linha de chegada fixa.

Neste ano, mais de 100 mil pessoas, entre atletas e usuários de cadeira de rodas, fizeram suas inscrições em uma das provas espalhadas por 66 países e, juntas, somaram um total de 934.484 km percorridos, arrecadando €3 milhões (cerca de R$ 13.5 milhões).