Wings for Life World Run lança canal exclusivo para os corredores brasileiros

Este ano a Wings for Life Run será 100% digital, via app próprio, para evitar aglomerações. Está prevista para 9 de maio e a inscrição custa R$ 49 – os recursos são revertidos para as pesquisas para a cura da lesão na medula espinhal. Desde a primeira edição, em 2014, mais de 600 mil corredores, de 195 nacionalidades, estiveram presentes, percorrendo mais de 7 milhões de quilômetros e destinando € 29 milhões aos estudos. E para fazer um “esquenta” de forma diferente, a organização acaba de lançar um canal no Telegram para ter um canal gratuito de contato com o público brasileiro com o envio de informações relativas à prática do esporte e bem-estar. Para entrar no grupo basta entrar por este link: https://t.me/wflwrbr2021

Ao longo das semanas, os corredores brasileiros poderão participar de enquetes sobre a prova, acompanhar dicas para iniciar na corrida ou aperfeiçoar o nível. Também estão previstos depoimentos de esportistas vitoriosos de diversas modalidades, como a ultramaratonista Fernanda Maciel, o triatleta Igor Amorelli e o ciclista campeão mundial Henrique Avancini, além do calendário de lives e conteúdos especiais, de modo a auxiliar o dia a dia com informações exclusivas e interessantes.

Corrida 2021 – Neste ano, a Wings for Life World Run acontecerá por meio de aplicativo, que simulará o mesmo padrão da prova física, cuja linha de chegada é móvel e marcada pelo Catcher Car, uma espécie de ‘carro perseguidor’. O veículo larga 30 minutos após o participante começar a correr e aumenta sua velocidade progressivamente em tempo real (esteira não é monitorada pelo GPS). Quando alcançado pelo carro virtual, a prova termina para o corredor em questão. O último participante a ser ultrapassado vence a prova. Esse formato de competição é feito para que cadeirantes, corredores amadores e até ultramaratonistas participem. Todos os inscritos vão aparecer no ranking mundial nesta celebração por uma causa nobre.

As inscrições para participar da Wings for Life World Run, que acontecerá no dia 9 de maio de 2021, estão abertas e podem ser feitas por meio do link https://www.wingsforlifeworldrun.com/pt-br/locations/app . O valor é de R$49. A partir do cadastro, o público poderá acessar a área exclusiva do participante no aplicativo oficial da corrida.