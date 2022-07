Workshop gratuito sobre tênis de corrida em Alphaville

Sábado, 9 de julho, vai rolar o workshop gratuito “O Universo do Tênis de Corrida”, com Rodrigo Roehniss, consultor especializado em tênis de corrida e produtos agregados para corredores e triatletas. Antes vai ter treinão. Será na loja conceito da Movement em Alphaville, das 6h às 11h, com participações especiais de André Bucater (treinador e fundador da WEGO Sports); Raquel Menegassi (fisioterapeuta Movingcare); Wellington Cipó (atleta maratonista); e Fran Passos (atleta maratonista).

O patrocínio é da Milk, agência especializada no praticante de atividade física, e o evento será realizado pela assessoria esportiva WEGO Sports. No workshop, Roehniss abordará o posicionamento das marcas no mercado brasileiro; as diferenças entre as categorias de tênis; as estruturas dos calçados; os tipos de pisadas, entre outros pontos determinantes na hora de escolher o modelo ideal para o esporte.

“Mais do que atentos ao mercado, fazemos parte dele. Na Milk, todos são praticantes de atividade física. É essa a nossa força. Então, é natural estarmos alinhados a eventos como esse. Esperamos nossos amigos e parceiros por lá”, diz Ricardo Santos, diretor executivo da Milk. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.wegosports.com.br. Sugere-se a doação de um agasalho no dia do evento. Vagas limitadas.

SERVIÇO

Workshop “O Universo do Tênis de Corrida”, com Rodrigo Roehniss

Quando: sábado 9 de julho de 2022

Onde: loja conceito Movement Alphaville – Alameda Araguaia, 391, Alphaville Industrial, Barueri (SP)

Programação: 6h recepção; 6h30 treino de corrida; 8h café da manhã; 9h às 11h workshop

Inscrições gratuitas: www.wegosports.com.br (doe um agasalho no dia do evento)

Patrocínio: Milk, Movement Alphaville, A Especiaria, Moving Care