World Ekiden 2020: uma maratona virtual de revezamento, gratuita e global

Acha chato corrida virtual? Pode começar a rever esse conceito. A ASICS World Ekiden 2020 tem tudo para agradar a gregos e troianos. Se trata de uma maratona de revezamento, para equipes de até seis pessoas de qualquer lugar do mundo! É de graça! E vai ter até uma faixa virtual para passar para o companheiro de equipe. As equipes devem completar sua corrida de revezamento entre 11 e 22 de novembro de 2020.

“Esse desafio virtual, inspirado em uma das corridas mais famosas do Japão, é inédito. Sabemos que as pessoas estão perdendo a motivação e a conexão que obtêm com o esporte em equipe, por isso queremos dar a elas uma maneira de treinar e competir, dentro do contexto de distanciamento social, em busca de um objetivo comum. No verdadeiro espírito da Ekiden, qualquer um pode participar e ninguém correrá sozinho”, explica Yasuhito Hirota, presidente e diretor de operações globais da ASICS. Para quem não sabe, a Ekiden é uma tradicional corrida japonesa de revezamento universitária, entre Tóquio e Hakone, 280km.

O lançamento da ASICS Ekiden 2020 é uma resposta direta às descobertas de uma nova pesquisa global realizada pela marca. Mais da metade (55%) dos praticantes de exercícios regulares em todo o mundo afirmam que a falta de competição os torna menos motivados para a prática de esportes.

Enquanto isso, 61% afirmaram que se sentiriam motivados a competir em uma corrida virtual se estivessem fazendo isso com amigos e (55%) dos praticantes regulares de atividade física se sentiriam mais seguros mantendo todos os eventos esportivos virtuais por enquanto.

O tempo terá que ser comprovado via plataforma desenvolvida para a A ASICS, que combina a tecnologia Race Roster e o aplicativo Runkeeper. Será possível rastrear o progresso das equipes, em tempo real, via app e também no Apple Watch, Garmin or Fitbit! , verificar o ranking e áudios motivadores. Durante a corrida, os participantes terão a emoção, conexão e motivação da competição de equipe, independente da distância entre cada membro do time. Eles ainda terão que passar seu próprio tasuki digital – a faixa de tecido que fica no corpo, usada na Ekiden – um para o outro no final de cada etapa. Depois que o primeiro corre, o segundo recebe uma notificação e a faixa virtual. No final haverá medalha virtual.

Já confirmaram presença o time de ASICS Frontunners e duas equipes da elite: Honami Maeda (Japão), John Gregorek Jr (EUA), Valdilene dos Santos (Brasil), Koen Naert (Bélgica), Sylvia Kibet (Quênia) e Zane Robertson (Austrália); e segunda: Yuki Kawauchi (Japão), Emma Bates (Brasil), Ederson Vilela (Brasil), Eilish Maccolgan (Reino Unido), Lani Rutto (Quênia) e Jessica Trengrove (Austrália).

A maratona de revezamento pode ser dividida em seis etapas/pessoas: três etapas de 5 km, duas de 10 km e uma de 7,2 km – totalizando uma maratona completa de 42,2 km. Se a equipe for menor, os corredores vão ter que correr mais de uma etapa.

COMO PARTICIPAR

Basta se inscrever gratuitamente entre 1º de outubro e 10 de novembro pelo link https://raceroster.com/events/2020/32811/asics-world-ekiden-2020. As equipes devem completar sua corrida de revezamento entre 11 e 22 de novembro de 2020. E todos que se inscreverem no Brasil ganharão um cupom de 15% de desconto para compras no site da ASICS Brasil, exceto lançamentos, para ser utilizado de 7 a 20 de dezembro de 2020. É possível fazer a inscrição direto do app Runkeeper. O capitão da equipe pode inscrever todos os participantes, ou mandar mensagem para que eles se inscrevam.