World Trail Race terá 6 etapas em locais deslumbrantes

Durante a pandemia, a prática esportiva nas montanhas e praias cresceu bastante. E agora dois organizadores, a 213 Sports, vertical de esportes da V3A, e Speed Eventos Esportivos, se unem e criaram uma liga, que vai realizar a World Trail Races (WTR). Por enquanto, seis etapas estão prevista para 2022 em locais deslumbrantes nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. As etapas contemplarão corrida de montanha, corrida em trilhas e ciclismo, e terão calendário e ranking unificados. A expectativa é reunir 8.500 participantes e 20 mil espectadores em todo o circuito de 2022.

O recém-criado circuito de corridas em trilhas, surgiu com a fusão dos eventos do CamelBak Mountain Race e do World Trail Run. A liga conta com os patrocínios de Cerveza Patagonia, CamelBak e Omron. A primeira parada da WTR será em 19 de março, na etapa CamelBak Praias Selvagens, na praia de Grumari, um oásis da capital fluminense. E terá três modalidades: Mountain Race (trail run), Bike Race (mountain bike) e Kids Race (percurso curto de corrida para crianças de 1 a 14 anos). E um dos benefícios para aqueles que pretendem competir em 3 ou mais etapas da liga WTR é a disponibilidade de inscrição através de season passes. O circuito prossegue para Arraial do Cabo (RJ), local a ser definido em breve em Minas Gerais, Teresópolis (RJ), Campos do Jordão (SP) e Petrópolis. Confira as datas e as modalidades abaixo.

“Entendemos que existia uma oportunidade de criar um calendário mais constante e robusto, com alcance nacional, formando um ranking e, com isso, fomentar a participação de atletas profissionais e atrair os novos atletas amadores, além de nos aproximar das principais entidades esportivas nacionais e internacionais”, destaca Pedro Dau Mesquita, sócio diretor da 213 Sports.

A ideia é que todas as etapas do WTR tenham conexão com a natureza e potencializem o ecoturismos dos locais das competições. “A WTR tem como objetivo chegar à cidades com alto potencial turístico, que possam ser exploradas através de suas montanhas, unindo cenários deslumbrantes, a percursos desafiadores tecnicamente. Assim, temos um calendário que proporciona aos participantes não apenas desempenharem em alta performance, mas novos olhares sobre praias e montanhas deslumbrantes”. avalia Rodrigo Isaac, Sócio Diretor da Speed Eventos Esportivos.

Ao participar de uma prova da WTR, o público vai além da competição, tendo contato com um mix de experiências exclusivas. Na área de largada e chegada das provas, a Arena WTR será um espaço que transcende o esporte e oferecerá experiências para toda a família, como food hall, lojas de parceiros, massagem e recovery, ativações de patrocinadores, shows e confraternização pós-prova e ações socioambientais.

SEGMENTO PROMISSOR – No mundo, o segmento de esportes de montanha movimenta em média cerca de US$ 6 bi. De acordo com levantamento da Global Industry Analysts, só o mercado de calçado trail movimentou US$ 6,4 bi em 2020, com expectativa de chegar a US$ 9.4 bi em 2027. Já o aumento de vendas de bicicletas foi 116%, em comparação com o ano anterior. Segundo o estudo “Google Sports Study: os brasileiros e o esporte”, no período de março a outubro de 2020, as buscas por ciclismo no site subiram 44%, enquanto a plataforma Google Shopping registrou aumento de vendas de 439% relacionadas ao ciclismo e 190% à corrida. O levantamento conclui que os esportes possibilitam o retorno às ruas de forma segura, registrando 39% de aumento de praticantes de práticas esportivas durante a pandemia.

“Em 2016, quando idealizamos a CamelBak Mountain Race, em parceria com a 213 Sports, nosso objetivo era trazer um número cada vez maior de pessoas para a prática do Trail Run. Criamos uma prova que proporcionasse aos corredores de rua e iniciantes nas trilhas uma experiência única, motivando-os a continuar na modalidade. Nos anos seguintes, incluímos distâncias mais longas para trazermos para a prova atletas de elite e termos um evento completo, para iniciantes e experts. Em 2022 as provas CamelBak passam a fazer parte de um projeto ainda maior. Este crescimento é fruto da dedicação de profissionais que trabalham para elevar o nível dos eventos de Trail Run e Mountain Bike no Brasil, entregando uma experiência completa para corredores e empresas que apoiam ou patrocinam o evento”, destaca Pedro Lacaz, senior srand manager da CamelBak Brasil.

Confira o calendário WTR 2022:

WTR CamelBak Praias Selvagens

Data: 19 de março

Local: Praia de Grumari, Rio de Janeiro (RJ)

Modalidades: Trail Run: percursos de 7,5 km, 12 km e 18 km; e Kids Race

Inscrições TicketAgora

WTR Omron Arraial do Cabo

Data: 28 de maio

Local: Praia Grande, Arraial do Cabo (RJ)

Modalidades: Trail Run: 6 km, 21 km solo e em dupla, 32 km e Kids Race

Inscrições TicketAgora

WTR Omron Minas Gerais

Data: a confirma em breve, entre julho e agosto. Local também a confirmar.

Modalidades: Trail Run, Mountain Bike e Kids Race

WTR CamelBak Le Canton

Datas: 17 e 18 de setembro

Local: Hotel Le Canton – Teresópolis (RJ)

Modalidades: Trail Run: 6 km, 12 km e 21 km; Mountain Bike: Pro (curto) e Light (longo); e Kids Race

Inscrições TicketAgora

WTR Campos do Jordão

Datas: 15 e 16 de outubro

Local: Campos do Jordão (SP)

Modalidades: Trail Run: Short (até 9km), Mid (10km a 17km), Long (18km a 30km) e Ultra (50km ou mais); Mountain Bike: Pro (curto) e Light (longo); e Kids Race

Inscrições TicketAgora

WTR Serra do Mar

Datas: 26 e 27 de novembro

Local: Petrópolis (RJ)

Modalidades: Trail Run: 8 km, 16 km, 32 km e 60 km; Mountain Bike: 25km e 50km; e Kids Race

Inscrições TicketAgora

Site oficial do Circuito: https://worldtrailraces.com.br/