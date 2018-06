XTERRA agita Ilhabela no fim de semana

Etapa garante vaga para o mundial de triatlo e trail run no Havaí, em 28 outubro, em Maui. #trailrun #BlogCorridaParaTodos #XTERRA

São 28 vagas masculinas e mais 22 femininas, divididas por faixa etária – entre 15 e 75 anos – para o triatlo e mais 24 (50% masculino) para o trail run, que serão disputadas neste sábado em Ilhabela, no litoral Norte paulista. O XTERRA Brazil Tour 2018, a chamada XTERRA Brazil, ofereces provas de Triathlon, Aquathlon, Night Run (8,5 km e 22 km), MTB Cup Sport (22 km), MTB Cup Pro (41 km) e a corrida Kids para crianças de até 13 anos.

“Prova em casa é sempre uma pressão, mas minhas expectativas são as melhores possíveis. Tem o lado bom de poder contar com a torcida e isso é sempre confortante. A corrida noturna é sempre uma aventura, mas saber onde pisar é a melhor parte e eu conheço o percurso com a palma da minha mão”, conta Geisla dos Santos, tetracampeã do XTERRA Half Trail Run (2014, 2015, 2016 e 2017). A brasileira está focada em conquistar uma das vagas para o mundial, no ano passado ela competiu lá e conquistou a 16º colocação. “A experiência foi sensacional, com muito treino e garantindo uma vaga, tenho certeza que terei um resultado mais satisfatório lá”, espera a atleta, natural de Ilhabela, onde já venceu sete XTERRA (seisHalf trail runs/21 km e um short trail run/10 km).

Kieran McPherson, natural da Nova Zelândia e campeão do XTERRA Argentina, disputado em março, é um dos confirmados para encarar o desafio brasileiro. Será sua segunda participação (ficou em 2° lugar em 2017) e, dessa vez, ele não vem sozinho. Convidou o amigo e companheiro de treinos, o compatriota Alex Roberts. “Participei do XTERRA Brazil ano passado e desta vez estarei de volta porque gostei muito da atmosfera brasileira, é um país muito verde e bonito, acho sensacional que seja uma das etapas do circuito Pan-Americano. Essa prova é uma das minhas duas principais metas para o primeiro semestre e dessa vez espero vencer ”, diz McPherson, de 26 anos. Já Alex, ouvi tantos relatos positivos do amigo que decidiu que precisava competir também em Ilhabela.

O evento, dias 12 a 13 de maio, terá a participação de atletas da elite de outros países, como Estados Unidos, Canadá, Argentina e Chile. O triatlo masculino terá oito atletas com reais condições de vitória, o que tornará uma das provas mais acirradas de todos os tempos. Entre as mulheres, Sabrina Gobbo, atual tetra campeã brasileira, é um dos destaques.

A modalidade Aquathlon, que teve lotação máxima na 1° etapa do ano, em Costa Verde, e foi um presente pela edição centenária do XTERRA em solo brasileiro, será realizada. Para os bikers será a abertura do calendário de MTB no XTERRA 2018. Brigarão pelo título os atuais campeões Sidnei Fernandes e Sofia Subtil, além de seus principais oponentes: Daniel Grossi, Edivando de Souza, Roberta Stopa e Sabrina Gobbo. As competições de MTB serão realizadas no domingo, 13 de maio, a partir das 8h.

O XTERRA Brazil 2018 é apresentado pelo SESI e patrocinado pela Prefeitura de Ilhabela. Esta competição existe desde 1996 e foi criada no Havaí, hoje está presente em mais de 40 países. No Brasil começou em 2005.

XTERRA Brazil – Ilhabela, SP

Data: 12 e 13 de maio – Temporada 2018

Local: Praia do Perequê – Ilhabela, SP