XTERRA Brazil 2019 encerra a temporada em Búzios

O circuito XTERRA Brazil 2019, que completa 15 anos de história em 2020, vai terminar o ano em grande estilo com a etapa em Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Depois de cinco anos, essa cidade volta a receber o evento nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro.

O XTERRA Brazil é o maior festival de esportes off-road do mundo, presente em 42 países. Com dez etapas anuais no Brasil, o evento é uma oportunidade de reunir toda a família e amigos para um final de semana de turismo de aventura em contato com a natureza. Em 2019, a competição passou por lugares como Ouro Preto, Itaipava, Ilha Grande e Praia do Forte, na Bahia. A cada ano, o circuito escolhe novos destinos para proporcionar uma experiência completa de esporte e turismo para os atletas.

Com 23 praias e diferentes tipos de solos, Búzios é o cenário perfeito para o percurso do XTERRA Brazil. Localizada a 170 km do Rio de Janeiro, a região tem praias paradisíacas, como Geribá, João Fernandes e Azeda. Com sol o ano inteiro, Búzios tem atividades para todos os gostos e estilos e é o destino ideal para curtir um final de semana em família ou com os amigos. São esperados cerca de 2.500 atletas, com os mais diferentes perfis e histórias.

A Orla Bardot, na Praia da Armação, vai ser o ponto de partida do circuito que une atletas amadores, profissionais e amantes da natureza. As inscrições já se esgotaram para as competições nas modalidades de Triathlon, Aquathlon, Mountain Bike (34km), Trail run 5K, 10K (noturna) e 21K, Swim challenge (1,5km e 3km) e a tradicional corrida infantil.

Depois de correr, nadar e pedalar em busca de seus recordes pessoais, os participantes vão poder descansar e se divertir em uma festa na famosa Privilege. A boate vai ser responsável pela celebração oficial da competição, no sábado, e a festa escolhida foi a F.U.S.C.A. – Fazendo Um Som Com Amigos. Várias bandas vão poder apresentar seus trabalhos para um seleto público de convidados, famílias e amigos.

SERVIÇO

XTERRA Búzios – Rio de Janeiro

Data: 30 de novembro e 1º de dezembro

Local da entrega dos kits:Praça Santos Dumont, Rua das Pedras – Armação dos Búzios/RJ

Local das largadas e chegadas:Orla Bardot (próximo ao píer), Rua das Pedras – Armação dos Búzios/RJ

Realização: X3M

Produção:Move It Sports

Mais informações: http://xterrabrasil.com.br/tour/home-etapa-xterra-buzios-2019/

Confira os percursos no vídeo