XTERRA Estrada Real marca a volta do Endurance de 50km

Estrada Real, em Tiradentes (MG), é a próxima etapa do XTERRA BRAZIL, nos dias 15 e 16 de outubro, com a volta do Endurance (50km). A organização do maior circuito off-road do mundo, a X3M, apresentou uma série de novidades que prometem levar ainda mais emoção e dinamismo para as cinco últimas etapas de 2022, como a inclusão do Short Track o triatlo (duas pernas de 200m de natação, quatro voltas de 2km na bike e dois trechos de corrida com 1,5km) e novos formatos também nas provas de natação, que serão realizadas nas próximas etapas.

“Como um evento já consolidado no cenário mundial, o XTERRA precisa sempre desafiar os participantes de diferentes maneiras. Os novos formatos são para trazer mais emoção a quem disputa as provas e, também, quem assiste nas arenas. Esperamos que todos gostem das novidades”, contou Shubi Guimarães, diretora técnica da X3M.

Para os bikers, quem se inscrever para o XTERRA Brazil já poderá desfrutar de alguns dos novos desafios, como a volta do XTAGE no mountain bike, uma prova com dois dias de duração em um percurso que privilegia a natureza das regiões. Já o Swim Challenge aposta em dois formatos diferentes: Storm Swim, em que os competidores disputarão três baterias diferentes, com 1,5k, 1k e 500m para definir os vencedores. A soma dos tempos definirá a colocação final. A outra prova será a Long Distance, com 5k de percurso que pode ser realizado individualmente ou em dupla.

“O XTERRA busca constantemente melhorar, seja em estrutura ou mesmo no formato das provas. Tudo isso sempre pensando em como diminuir o impacto de nossa presença no meio ambiente das cidades escolhidas. Esperamos que todos desfrutem deste novo momento”, comemorou Bernardo Fonseca, CEO da X3M, empresa detentora da marca XTERRA Brazil no país.

O XTERRA Estrada Real terá sete modalidades: MTB Cup (44km e 32km) – com premiação em dinheiro para os três primeiros; Trail Run 5k (14h30 – 15/10 e noturna), Trail Run 10K (14h20 – 15/10); Trail Run 21k (14h – 15/10); Duatlhon (corrida 3km + MTB 32km + corrida 10km – 15/10, às 8h); Endurance (15/10 – 23km às 14h; e 16/10 – 32km às 8h10); e a Kids (distâncias diferentes por idade, a partir das 9h – 16/10). Inscrições, a partir de R$ 96, no site da prova: https://xterrabrasil.com.br/portfolio-item/estrada-real-15-e-16-de-outubro/

As próximas etapas serão: lhabela (23 e 23/10), Paraty (12 e 13/11), Itabira (26 e 27/11) e Búzios (10 e 11/12) já estão com suas inscrições abertas e podem ser realizadas por meio do site http://www.xterra.com.br/ .