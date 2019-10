XTERRA Estrada Real reúne 7 mil competidores

A três provas da final, a etapa Estrada Real do XTERRA Brazil 2019 reuniu no último fim de semana mais de sete mil pessoas; quatro mil delas competiram nas cinco provas de trail run (5K, 10K, 10K noturna, 21K e Endurance 50K). #XTERRA #TRAILRUN #BlogCorridaParaTodos

Além das corridas, rolaram prova de duathlon (3,5km trail run + 32,5km bike + 9,5km trail run), e duas distâncias de ciclismo (MTB Cup 48km ou 37,5km) e a corrida Kids para a criançada e jovens de até 14 anos. Tiradentes, cidade histórica mineira, está no mapa da competição há 11 anos. Suas trilhas, estradas e o cenário histórico fazem dela uma prova especial. Para Gabriela Corrêa, Gerente do Projeto XTERRA Brazil, a cidade em Minas Gerais continuará no circuito por muito tempo. “São quase 15 anos de XTERRA no Brasil e essa foi a 11ª edição do circuito na cidade de Tiradentes. Essa etapa é sempre muito especial, a história desta competição já está entrelaçada a história da cidade. Ano após ano, nós lotamos as ruas históricas, seja de dia ou a noite, e a cidade respira o mundo off-road por 3 dias”.

Ulan Bastos Galinski venceu o MTB CUP de 48km com a equipe TSW Racing Team em sua estreia no circuito. “Acredito que, mais que as vitórias, o que ficará marcado na minha memória serão as disputas. Terei muitas histórias para contar das batalhas com o Edson Resende. Obrigado por mais uma disputa acirrada e por estar sempre me ajudando a crescer. Dedico essa vitória ao meu parceiro de equipe Carlos Alberto. Esta etapa na casa dele”, disse Ulan, que completou o circuito em 2h8min45seg.

Próximas edições: Ilha Grande (5 e 6/10), Indaiatuba (2 e 3/11); e Búzios ( 30/11 e 1º/12). Mais informações: http://xterrabrasil.com.br/tour/

Confira abaixo os campeões:

DUATHLON

Masculino – Profissional

#58 MARCELO SEBASTIÃO MANOEL #64 DIEGO MALAGON #50 RAFAEL GOMES JURITI

Feminino – Profissional

#66 ISABELLA G RIBEIRO #60 MARIA PAULA MESQUITA RODARTE #52 MÁRCIA HELENA DE PAULA MATOS

MTB CUP | Percurso completo

Masculino – Elite

#19 ULAN BASTOS GALINSKI #18 EDSON GILMAR DE REZENDE JUNIOR #7 DANIEL CARNEIRO BRUM RIBEIRO ZOIA

Feminino – Elite

#15 SOFIA ISABEL FRANCO SUBTIL #4 KAREN FERNANDES OLIMPIO #20 FRANCIELE DAIANE MENDONÇA BATISTA

MTB CUP | Percurso reduzido

Masculino

#604 JEAN LUCAS DA FONSECA VIEIRA #422 BRUNNO PEREIRA DE MIRANDA #417 PATRICK EDUARDO DE SOUZA SANTANA

Feminino

#627 JULIANA DA SILVA MENDONÇA #416 GABRIELA ASSUNCAO DE VASCONCELOS #525 MARIANA BELLINI

TRAIL RUN 5K

Masculino

#6330 REGINALDO JOSE DA SILVA #6432 LUCIANO AUGUSTO MOREIRA PEIXOTO #6142 VALDEIR JOSE DA SILVA SANTOS

Feminino

#6066 MAGDA APARECIDA DA SILVA ORLANDO #6227 BIANCA CRISTINA DOS SANTOS #6332 ANA PAULA DE SOUZA SOUZA

TRAIL RUN 10K

Masculino

#3432 WALLACE MOREIRA DOS REIS #3020 LUCAS SIMOES DE ALBUQUERQUE #3215 MAICON DENIS TEIXEIRA

Feminino

#3649 MYRNA SILVA SILVERIO #3234 ROSIMEIRE SILVA #3426 DEBORA GUIMARAES SOUSA

TRAIL RUN 10K – NOTURNO

Masculino

#5412 REGINALDO JOSE DA SILVA #5230 JOSUE PEDOCCHI DE ANDRADE #5038 EMERSON JUARA

Feminino

#5185 MARIA PAULA MESQUITA RODARTE #5239 BIANCA CRISTINA DOS SANTOS #5095 DANIELA CRISTINA SILVA ALMEIDA

TRAIL RUN 21K

Masculino

#4029 VICTOR EUGENIO DE RESENDE #4363 WILLIAM DAMI?O ZEFERINO PAIVA #4128 PEDRO DE PAULA ESTEVES

Feminino

#4361 ISADORA DE OLIVEIRA JEHA #4273 PATRICIA DOS SANTOS #4062 IVANILDA BÁRBARA CALIXTO

ENDURANCE 50K

Masculino

#2095 THÉO BRON #2081 HUDSON ROBERTO DOS SANTOS #2167 ALEX DOUGLAS CASTRO SOARES

Feminino