XTERRA Indaiatuba supera expectativas

Mais de dois mil atletas correram, pedalaram e nadaram pelo Parque do Mirim. Inaugurado no ano passado, foi erguido ao redor da represa do Rio Capivari-Mirim e situado em Área de Proteção Ambiental, em Indaiatuba (SP) local da penúltima etapa do ano do Circuito XTERRA. Os participantes aprovaram o retorno dessa cidade à competição, que reservou até homenagem especial a mãe de um dos participantes. #XTERRA #trailrun #triatlo

Para o bombeiro Endy Bicas, 30 anos, a Etapa Indaiatuba teve um sabor pra lá de especial. Ele é de Jacupiranga (SP) e conheceu o XTERRA há três anos, quando correu a trail run de 8,5k, na etapa em Ilha Comprida. “No ano passado, eu estava muito acima do peso, e do dia pra noite resolvi mudar isso, e além de emagrecer eu coloquei o desafio de correr uma prova de Triathlon que eu sempre tive vontade! Achei interessante a Etapa do X-Terra Brasil na Ilha do Mel-PR pois, além de não estar tão longe da minha cidade, seria uma prova com distâncias curtas e terreno plano. Mas o único problema é que eu tinha apenas dois meses para perder peso e treinar”, conta Endy.

Com esse objetivo em mente, o bombeiro treinou duro e perdeu 12 quilos em dois meses. Assim concluiu seu primeiro triatlo em sexto lugar na categoria por idade. Para 2019 estabeleceu novo desafio – correr todas as etapas do XTERRA. No entanto, subir no pódio não estava nos planos, e foi exatamente o que aconteceu em Indaiatuba. Endy ficou em 3º lugar no triatlo em sua categoria, exatamente um ano depois de sua estreia na modalidade. E de última hora conseguiu fazer uma bela homenagem a sua principal incentivadora, a mãe dele – Dona Fátima-, que é nutricionista, psicóloga, cozinheira, fisioterapeuta e patrocinadora!!

A ideia da homenagem surgiu antes da competição. Quando Endy acabou a perna de Mountain Bike se classificando, em 4º no geral, procurou a organização da prova. “Praticamente sem conseguir falar de tanta emoção pedi a eles que me ajudassem a fazer essa homenagem na premiação. De imediato eles abraçaram a minha causa”, contou. E na premiação, pediram para Endy ficar, chamaram a Dona Fátima, e foi só emoção!

“Após 9 anos, o XTERRA finalmente voltou para Indaiatuba, num lugar muito melhor, com mais estrutura e com uma receptividade muito grande. Foi um evento grandioso, cercado de pioneirismo e um ótimo índice de aprovação dos atletas. Indaiatuba é conhecida pelo Sol e calor escaldante, e dessa vez não foi diferente”, relatou Alexandre Bigarella, da Green Sports, empresa produtora da etapa em parceira com a X3m Brasil.

O XTERRA é o maior festival de esportes off-road do mundo, presente em 42 países. Com dez etapas anuais no Brasil, o evento é uma oportunidade de reunir toda a família para um final de semana de turismo de aventura em contato com a natureza. A temporada 2019 ainda terá uma última etapa em Armação dos Búzios (RJ) dias 30 de novembro e 1º de dezembro.

