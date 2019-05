XTerra Ouro Preto: últimas vagas

A 3ª etapa do ano do maior festival multiesportivo off-road do mundo oferece provas de 5k, 10k, 21K, kids, duatlo e mountain bike profissional e amador nesta cidade tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. A prova é neste fim de semana, dia 1º e 2 de junho! #xterra #corridaemtrilha #trailrun #aventura #blogCorridaParaTodos

As corridas de trilha largam na tarde de sábado, 1º de junho. A primeira a largar é a meia maratona (21K) às 14h. O tempo limite para completar o trajeto é de 4h30. A 10K larga meia hora depois – 14h30. E a 5k larga às 15h. Para quem quer experimentar corrida em trilha, Ouro Preto é uma estreia com o pé direito. O visual é matador. Tempo limite de 1h30 para completar. Parece muito, mas em corridas de trilhas não é toda hora que você consegue realmente correr. Tem muita subida, e as descidas são bem técnicas. Na dúvida, melhor caminhar. A corrida kids é no domingão para a galera de 1 a 14 anos. Os mais novos correm menos e os mais velhos correm mais. Distâncias entre 50m e 1 km. A partir das 8h30.

São esperadas 1.500 pessoas, ainda há poucas vagas. Os principais atrativos das trilhas são as ladeiras do centro histórico de Ouro Preto e a passagem por uma mina de ouro construída por escravos no período colonial, no século XVIII. O tradicional Parque das Andorinhas, um trecho da Estrada Real e muitas matas também fazem parte das maravilhas que os atletas desfrutarão em seus trajetos. Reserve o domingo para passear por lá, vale muito a pena.

O Duatlo é no sábado, com largada às 8h. São 2,5km (trail) + 31,7km (bike) + 5,15km (trail), com categoria pro e amadora, e há opção de revezamento em até três pessoas. A competição do Mountain Bike Pro é no domingo, às 8h. São 44 km de percurso. Além do MTB profissional tem a categoria para os pebas, brincadeira, para os amadores. É a Sport. Largam juntos com os PRO, mas o trajeto é menor – 29,5km.

Há dois tipos de kits, tradicional (com camiseta, chip, peitoral e medalha) e econômico (com chip, peitoral e medalha). Para as provas de Mountain Bike a partir de R$ 230 (maior de 60 anos), por exemplo. A inscrição da 5k, da 10K, kit econômico da geral, custa R$ 150; E da 21K o kit econômico custa R$ 160. A criançada paga R$ 65, no econômico. Há descontos para quem já participou de outras etapas e para grupos a partir de 3 inscritos. Clique neste link para se inscrever: twixar.me/Rmvn

É a quinta vez e a terceira consecutiva que o XTERRA faz uma etapa em Ouro Preto, e a primeira vez com competição oficial de MTB. “Adoro competir em Minas. Em Ouro Preto é um desafio e uma beleza à parte, pois as terras avermelhadas escondem pedras e isso deixa o percurso sempre muito técnico. As subidas naquelas ruas famosas da cidade e as montanhas deixam tudo muito bonito. Agora com a prova sendo registrada pela FMC (Federação Mineira de Ciclismo), acho que o prestígio vai aumentar ainda mais e torço para que haja muitos ciclistas envolvidos. Toda pessoa que gosta de pedalar deveria participar de uma competição como essa”, afirma a biker Robert Stopa, 38 anos, natural de Juiz de Fora (MG).

A categoria MTB Cup Pro voltar a ser homologada pela FMC quer dizer que todos os atletas terão a oportunidade de somar pontos para o ranking estadual de ciclismo. Isso torna a prova ainda mais atrativa, segundo Roberta, que é, inclusive, membro do Hall da Fama XTERRA e bicampeã nacional (2014 e 2015). E atenção quem gosta de correr na praia, dias 8 e 9 de junho tem a etapa na Praia do Forte (BA). Inscrições abertas no site: xterrabrasil.com.br

SERVIÇO:

Data: 1 e 2 junho de 2019

Entregas de kits: 31/5 das 16h às 21h; e 1º/6 das 6h30 às 7h30 – infantil será domingo

Largada: Praça Tiradentes – Ouro Preto/MG

Inscrições: twixar.me/Rmvn

Cronograma: http://xterrabrasil.com.br/tour/xterra-ouro-preto-2019-duathlon/

Local: Praça Tiradentes, Ouro Preto – MG

Apresentação: SESI. Apoio: Prefeitura Municipal de Ouro Preto e Maçãs Turma da Mônica. Evento homologado pela FMC (Federação Mineira de Ciclismo)

Confira vídeo oficial da prova