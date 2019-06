XTERRA Praia do Forte reúne 1.300 pessoas

Clima favorável no fim de semana esportivo no litoral norte baiano com provas de triatlo, aquatlo, trail runs (5K, 10Ke 21K), mountain bike, natação em alto mar e a corrida kids. #XTERRA #trailrun #triatlo #BlogCorridaParaTodos

“Além de colocar a Bahia mais uma vez no circuito dos esportes off-road, o evento aqueceu a economia regional, deixou hotéis da região com ocupação lá em cima, restaurantes, padarias e negócios locais com um aumento significativo nos lucros, durante todo o fim de semana e deixou ainda mais bela a vila da Praia do Forte”, disse Guiga Sampaio, diretor da Diva Entretenimento, realizadora local do evento, que é patrocinado pelo Sesi.

Mônica Afonso e Cleidivan Melo triunfaram na trail run 21K da 4ª etapa do ano do XTERRA realizada dias 8 e 9 de junho; e Felipe Moletta e Laura Mira foram os vencedores do triatlo e garantiram a liderança do ranking dessa modalidade. Eles não deram chances aos adversários e dominaram o trajeto do início ao fim.

Já no MTB Cup Pro, a disputa na categoria feminina terminou com vitória de Ana Clara Pie, seguida de Maria Brandão Tavares, Marla Piovesan, Andréa Martins Branco e Daiane Santana. No masculino, deu José Bastião. Na sequência do pódio, Antônio Carlos Avelar, Eric Cordeiro Vinhas, Juarez Andrade e João Victor de Almeida.

Próxima parada será em Agulhas Negras (Visconde de Mauá/RJ) , nos dias 13 e 14 de julho, com 5k, 10k noturno, 21K, duatlo. MTB Pro e Sport (amador). Inscrições a partir de 130 reais.

Informações: xterrabrasil.com.br